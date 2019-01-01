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На Волині жінка врятувала коханого від самогубства

На Волині жінка врятувала коханого від самогубства
Днями намагався скоїти самогубство 24-річний житель села Лобачівка Горохівського району.

Про це повідомляє видання "Волинь нова".

Важко уявити, яка причина заставила молодого чоловіка закинути опівночі петлю на шию, однак його із зашморгу вчасно висмикнула співмешканка.

Тож життя молодого чоловіка вдалося врятувати.

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Теги: Лобачівка, Горохівський район, Волинь, самогубство
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