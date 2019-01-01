На Волині жінка врятувала коханого від самогубства





Про це повідомляє видання "



Важко уявити, яка причина заставила молодого чоловіка закинути опівночі петлю на шию, однак його із зашморгу вчасно висмикнула співмешканка.



Тож життя молодого чоловіка вдалося врятувати.

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