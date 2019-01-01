Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, у понеділок 33-річна



Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. За інформацією поліції, жінку з дитиною знайшли у Луцьку учора, 4 грудня.



Запевняють, що злочинів проти зниклих не скоювали. Їхньому життю та здоров'ю ніого не загрожує. Жінка свідомо поїхала до знайомих разом з дитиною.

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