Знайшли жінку, яка зникла на Волині разом з 2-річним сином
Сьогодні, 09:10
Правоохоронці розшукали мешканку села Люб'язь Любешівського району, яка знакла 2 грудня разом з 2-річним сином.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у понеділок 33-річна жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку.
Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. За інформацією поліції, жінку з дитиною знайшли у Луцьку учора, 4 грудня.
Запевняють, що злочинів проти зниклих не скоювали. Їхньому життю та здоров'ю ніого не загрожує. Жінка свідомо поїхала до знайомих разом з дитиною.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у понеділок 33-річна жінка разом з малолітнім сином близько 17 години поїхала з дому в невідомому напрямку.
Після повідомлень про розшук до поліції зверталися свідки, які бачили жінку в обласному центрі Волині разом із дитиною. За інформацією поліції, жінку з дитиною знайшли у Луцьку учора, 4 грудня.
Запевняють, що злочинів проти зниклих не скоювали. Їхньому життю та здоров'ю ніого не загрожує. Жінка свідомо поїхала до знайомих разом з дитиною.
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