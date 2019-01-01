У Луцьку призначили нового головного медика міста

У Луцьку призначили начальника управління охорони здоров’я. Ним став, якого перевели посади радника міського голови у зв’язку з успішним проходженням стажування.Про це йдеться у відповідному розпорядженні Луцького міського голови.Окрім того, Лотвіну присвоїли 11-й (одинадцятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування, установили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.Народився 22.04.1973 року у с. Кримно Камінь-Каширського району Волинської області. Закінчив Тернопільську державну медичну академію імені І. Я Горбачевського у 1997 році, спеціальність – лікувальна справа.Трудова діяльність:29.08.1990 - 19.08.1991 санітар відділення переливання крові Камінь-Каширської ЦРЛ01.09.1991-25.06.1997 – студент Тернопільського державного медичного інституту01.08.1997- 01.07.1998 – лікар-інтерн з терапії Волинської обласної клінічної лікарні12.08.1998- 01.09.2004 – головний лікар лікарської амбулаторії села Пнівне Камінь-Каширського р-ну01.09.2004-04.01.2005 – лікар-методист інформаційно-аналітичного відділу Управління охорони здоров’я Луцького міськвиконкому01.10.2004-25.01.2004 – лікар-терапевт терапевтичного відділення Луцької міської поліклініки № 1 для дорослих (за сумісництвом)25.01.2004-31.03.2006 – лікар-загальної практики – сімейний лікар відділення загальної практики – сімейної медицини Луцької міської поліклініки № 1 для дорослих (за сумісництвом)04.01.2005- 31.03.2006 – завідувач інформаційно-аналітичним відділом управління охорони здоров’я Луцького міськвиконкому03.04.2006-01.06.2006 – в. о. головного лікаря амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в мікрорайоні Вересневе01.06.2006-01.07.2013 – головний лікар Луцької амбулаторії загальної практики – сімейної медицини02.07.2013 – до недавнього часу – заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги № 1».