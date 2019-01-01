«Без шапок не ходіть»: синоптик озвучила прогноз на першу п’ятницю зими

У п’ятницю, 6 грудня, погода в Україні буде сухою, навіть сонячною, якщо не набіжать тумани.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик«Хто не дуже добре реагує на високий атмосферний тиск, якраз - такий дещо некомфортний період», - попередила синоптик.Вітер 6 грудня буде західний, південно-західний, рвучкий, з поривами, тому відчуття будуть холоднішими, ніж реальні показники.Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, на Заході -4-10 градусів, завтра вдень очікується +2+5 градусів, на крайньому півдні до +5+8 градусів.У Києві 6-го грудня опади малоймовірні. Вночі -2-4 градуси, вдень +2+5 градусів.«Вітер залітатиме рвучко, тому без шапок не ходіть, вуха наші делікатні, не варто їх аж так провітрювати. Здоров`я і хороших людей поряд», - побажала Діденко.