вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині організували благодійний ярмарок заради порятунку 9-річного хлопчика

На Волині організували благодійний ярмарок заради порятунку 9-річного хлопчика
У Любешеві відбувся благодійний ярмарок, який організували працівники територіального центру та слухачі «Університету ІІІ віку».

Саме вони наготували різних смаколиків, які потім гостинно продавали усім, хто завітав на захід, повідомляє газета Нове життя.

Усі виручені кошти (а це – 6650 гривень) уже вручили батькам Ігоря Андрусика із Любешева, котрий потребує дороговартісного лікування.

«Нехай Господь віддячить усім за милосердя та небайдужість», - кажуть Андрусики.

Нагадаємо, для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.

Вартість однієї упаковки ліків, якої вистачає на 28 днів, - близько 80 тис. грн. Таких упаковок потрібно від 2 до 4, залежно від результатів лікування.

Родині Андрусиків нереально самотужки зібрати ці кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду.

Тож небайдужих волинян просять допомогти.

Кошти перерахувати на картку ПриватБанку: 5168757395753249

або на рахунок: UA613052990000026209675067186 (одержувач Андрусик Наталія Василівна - мама).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійний ярмарок, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із нового року ціни на житло «Інвестора» зростуть*
Сьогодні, 13:40
Вивезли в ліс у багажнику: двоє волинян облили побитого чоловіка соляркою і погрожували спалити
Сьогодні, 13:21
На Волині організували благодійний ярмарок заради порятунку 9-річного хлопчика
Сьогодні, 13:18
Декретна відпустка – не вирок: багатодітна волинянка створює незвичні в'язані іграшки. ФОТО
Сьогодні, 13:02
Немає камер для затриманих та кімнати для спілкування з адвокатом: на Волині перевірили суд
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку
04 грудень, 12:07
На Волині батьки, чиї діти розпивали алкоголь на дитмайданчику, заплатять штраф На Волині батьки, чиї діти розпивали алкоголь на дитмайданчику, заплатять штраф
29 листопад, 19:00
Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому Волинянина, який на автостанції побив патрульного, відпустили додому
29 листопад, 15:19
У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття У Любешівському районі в деяких селах встановили контейнери для роздільного збору сміття
20 листопад, 20:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкрили ресторан «Любарт». ФОТО*
04 грудень, 10:48
 1
Із нового року ціни на житло «Інвестора» зростуть*
Сьогодні, 13:40
 0
Вивезли в ліс у багажнику: двоє волинян облили побитого чоловіка соляркою і погрожували спалити
Сьогодні, 13:21
 0
На Волині організували благодійний ярмарок заради порятунку 9-річного хлопчика
Сьогодні, 13:18
 0
Декретна відпустка – не вирок: багатодітна волинянка створює незвичні в'язані іграшки. ФОТО
Сьогодні, 13:02
 0
Медіа
відео
1/8