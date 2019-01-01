На Волині організували благодійний ярмарок заради порятунку 9-річного хлопчика





Саме вони наготували різних смаколиків, які потім гостинно продавали усім, хто завітав на захід, повідомляє газета



Усі виручені кошти (а це – 6650 гривень) уже вручили батькам Ігоря Андрусика із Любешева, котрий потребує



«Нехай Господь віддячить усім за милосердя та небайдужість», - кажуть Андрусики.



Нагадаємо, для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.



Вартість однієї упаковки ліків, якої вистачає на 28 днів, - близько 80 тис. грн. Таких упаковок потрібно від 2 до 4, залежно від результатів лікування.



Родині Андрусиків нереально самотужки зібрати ці кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду.



Тож небайдужих волинян просять допомогти.



Кошти перерахувати на картку ПриватБанку: 5168757395753249



або на рахунок: UA613052990000026209675067186 (одержувач Андрусик Наталія Василівна - мама).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешеві відбувся благодійний ярмарок, який організували працівники територіального центру та слухачі «Університету ІІІ віку».Саме вони наготували різних смаколиків, які потім гостинно продавали усім, хто завітав на захід, повідомляє газета Нове життя Усі виручені кошти (а це – 6650 гривень) уже вручили батькаміз Любешева, котрий потребує дороговартісного лікування «Нехай Господь віддячить усім за милосердя та небайдужість», - кажуть Андрусики.Нагадаємо, для повного одужання Ігор потребує операції на серці. Проте, аби уникнути небажаних ризиків, її не проводитимуть, доки хлопчик не пройде відповідного підготовчого медикаментозного курсу лікування.Вартість однієї упаковки ліків, якої вистачає на 28 днів, - близько 80 тис. грн. Таких упаковок потрібно від 2 до 4, залежно від результатів лікування.Родині Андрусиків нереально самотужки зібрати ці кошти. Адже мама хлопчика кілька років тому перенесла операцію, має інвалідність і потребує постійного стороннього догляду.Тож небайдужих волинян просять допомогти.

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