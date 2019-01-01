Із нового року ціни на житло «Інвестора» зростуть*
Сьогодні, 13:40
До кінця грудня на житло Будівельної компанії «Інвестор» будуть діяти старі ціни. Із нового року планують подорожчання: орієнтовно на тисячу гривень за квадратний метр.
Таке рішення пов’язане з низкою об’єктивних обставин: постійним зростанням цін на будівельні матеріали, інфляцією, черговим підвищенням мінімальної зарплати.
«Ми завжди чесні зі своїми клієнтами. І попереджуємо про такі перспективи... Ми не маємо права продавати квартири собі у збиток – це суперечить здоровому глузду. Правда, є ще один спосіб не піднімати ціну: зекономити на якості. Але це не про нас – ми, повторюю, завжди чесні з клієнтом. Ми гарантуємо йому якість, а вона має конкретну ціну», – розповів директор компанії Андрій Разумовський в інтерв’ю виданню «Перший».
Тож для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року ціна залишиться старою. Це також стосується договорів відтермінування.
Серед найактуальніших пропозицій житла від «Інвестора»:
1. Однокімнатні квартири у ЖК «Супернова» за акційною ціною від 15 300 грн/м2. Ці квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Загальна площа квартири – 41,62 м2. Деталі тут.
2. Однокімнатні квартири в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. Площа квартири – 43 м2, ціна – 11 515 грн/м2 при повній оплаті, також можливе відтермінування. Квартира розташована у третьому будинку житлового комплексу, який уже почали зводити.
3. Таунхаус «Класичний» у ЖК «Струмочок». Площа – 130,61 м2. Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб. Ціна – від 11 900 грн/м2. Деталі тут.
4. Котеджі у ЖК «Струмочок» з можливістю відтермінування до 24 місяців. Площа – 156,06 м², можливі два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Деталі тут.
Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.
5. Однокімнатна квартира у ЖК «Юпітер». Квартира розташована на верхньому мансардному поверсі у третьому будинку, який уже збудований і незабаром буде зданий в експлуатацію. Площа – 46,45 м2. Ціна – 15 000 грн/м2.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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Таке рішення пов’язане з низкою об’єктивних обставин: постійним зростанням цін на будівельні матеріали, інфляцією, черговим підвищенням мінімальної зарплати.
«Ми завжди чесні зі своїми клієнтами. І попереджуємо про такі перспективи... Ми не маємо права продавати квартири собі у збиток – це суперечить здоровому глузду. Правда, є ще один спосіб не піднімати ціну: зекономити на якості. Але це не про нас – ми, повторюю, завжди чесні з клієнтом. Ми гарантуємо йому якість, а вона має конкретну ціну», – розповів директор компанії Андрій Разумовський в інтерв’ю виданню «Перший».
Тож для усіх, хто укладе угоду про купівлю житла до 1 січня 2020 року ціна залишиться старою. Це також стосується договорів відтермінування.
Серед найактуальніших пропозицій житла від «Інвестора»:
1. Однокімнатні квартири у ЖК «Супернова» за акційною ціною від 15 300 грн/м2. Ці квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Загальна площа квартири – 41,62 м2. Деталі тут.
2. Однокімнатні квартири в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі. Площа квартири – 43 м2, ціна – 11 515 грн/м2 при повній оплаті, також можливе відтермінування. Квартира розташована у третьому будинку житлового комплексу, який уже почали зводити.
3. Таунхаус «Класичний» у ЖК «Струмочок». Площа – 130,61 м2. Таунхаус має типовий проект, перевірений часом. На 1-му поверсі – кухня, передпокій, савузол, велика вітальня та вихід на терасу. На 2-му поверсі – 3 кімнати, простора ванна і гардероб. Ціна – від 11 900 грн/м2. Деталі тут.
4. Котеджі у ЖК «Струмочок» з можливістю відтермінування до 24 місяців. Площа – 156,06 м², можливі два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. Деталі тут.
Наразі діють вигідні умови відтермінування при купівлі котеджів: перший внесок – від 30% та можливі різні терміни розстрочки: до 24 місяців.
5. Однокімнатна квартира у ЖК «Юпітер». Квартира розташована на верхньому мансардному поверсі у третьому будинку, який уже збудований і незабаром буде зданий в експлуатацію. Площа – 46,45 м2. Ціна – 15 000 грн/м2.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8б (ЖК «Парковий квартал»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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