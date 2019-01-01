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Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники

Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники
На автодорозі між населеними пунктами Зелене і Берестечко Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів КАМАЗ і ВАЗ 2106.

Про це повідомляють волинські надзвичайники.

Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, які прибули за викликом, за допомогою гідроінструменту HOLMATRO деблокували 34-річного водія з понівеченого салону автомобіля ВАЗ.

Чоловіка передали медикам, які госпіталізували потерпілого до Горохівської міської лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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Теги: аварія, деблокували, рятувальники, Берестечко, Волинь
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