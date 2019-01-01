Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники





Про це повідомляють волинські надзвичайники.



Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, які прибули за викликом, за допомогою гідроінструменту HOLMATRO деблокували 34-річного водія з понівеченого салону автомобіля ВАЗ.



Чоловіка передали медикам, які госпіталізували потерпілого до Горохівської міської лікарні.



Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі між населеними пунктами Зелене і Берестечко Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів КАМАЗ і ВАЗ 2106.Про це повідомляють волинські надзвичайники.Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, які прибули за викликом, за допомогою гідроінструменту HOLMATRO деблокували 34-річного водія з понівеченого салону автомобіля ВАЗ.Чоловіка передали медикам, які госпіталізували потерпілого до Горохівської міської лікарні.Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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