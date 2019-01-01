Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники
Сьогодні, 09:15
На автодорозі між населеними пунктами Зелене і Берестечко Горохівського району трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів КАМАЗ і ВАЗ 2106.
Про це повідомляють волинські надзвичайники.
Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, які прибули за викликом, за допомогою гідроінструменту HOLMATRO деблокували 34-річного водія з понівеченого салону автомобіля ВАЗ.
Чоловіка передали медикам, які госпіталізували потерпілого до Горохівської міської лікарні.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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Про це повідомляють волинські надзвичайники.
Рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова, які прибули за викликом, за допомогою гідроінструменту HOLMATRO деблокували 34-річного водія з понівеченого салону автомобіля ВАЗ.
Чоловіка передали медикам, які госпіталізували потерпілого до Горохівської міської лікарні.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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