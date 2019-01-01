Звільняють директорку луцької «Ласки»
Сьогодні, 09:28
Звільняють директорку КП "Ласка" Наталію Рудь.
Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.
Нагадаємо, Наталія Рудь стала керівником луцької "Ласки" у серпні 2018 року.
Так, із Наталією Рудь розривають контракт та звільняють із 11 грудня 2019 року за угодою сторін.
На період до призначення на контрактній основі виконання обов’язків директора з 12 грудня 2019 року покладуть на заступника директора комунального підприємства «Ласка» Богданюк Оксану Миколаївну з правом першого підпису у фінансових документах.
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Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.
Нагадаємо, Наталія Рудь стала керівником луцької "Ласки" у серпні 2018 року.
Так, із Наталією Рудь розривають контракт та звільняють із 11 грудня 2019 року за угодою сторін.
На період до призначення на контрактній основі виконання обов’язків директора з 12 грудня 2019 року покладуть на заступника директора комунального підприємства «Ласка» Богданюк Оксану Миколаївну з правом першого підпису у фінансових документах.
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Коментарі 5
Розпорядження Луцького міського голови?Якого ще голови?Де він взявся?Вони хоч усвідомлюють,що їх рішення нелігітимні.
Дякую Наталі Рудь за роботу!
Дякую за працю пані Наталі!!!
Думається про одне, що грошей на утримання та харчування безпритульних тварин стільки скільки необхідно не надають, а то що підкидують з місцевої влади не достатньо. Тому Наталія Рудь сама звільняється, сил у неї не вистачає дивитись як голодніють в її притулку під назвою "Ласка" - тваринки.
крах( дуже прикро. спасибі за роботу!
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