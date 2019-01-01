вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Звільняють директорку луцької «Ласки»

Звільняють директорку луцької «Ласки»
Звільняють директорку КП "Ласка" Наталію Рудь.

Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.

Нагадаємо, Наталія Рудь стала керівником луцької "Ласки" у серпні 2018 року.

Так, із Наталією Рудь розривають контракт та звільняють із 11 грудня 2019 року за угодою сторін.
Звільняють директорку луцької «Ласки»

На період до призначення на контрактній основі виконання обов’язків директора з 12 грудня 2019 року покладуть на заступника директора комунального підприємства «Ласка» Богданюк Оксану Миколаївну з правом першого підпису у фінансових документах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ласка, Луцьк, Наталія Рудь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Розпорядження Луцького міського голови?Якого ще голови?Де він взявся?Вони хоч усвідомлюють,що їх рішення нелігітимні.
Відповісти
Дякую Наталі Рудь за роботу!
Відповісти
Дякую за працю пані Наталі!!!
Відповісти
Думається про одне, що грошей на утримання та харчування безпритульних тварин стільки скільки необхідно не надають, а то що підкидують з місцевої влади не достатньо. Тому Наталія Рудь сама звільняється, сил у неї не вистачає дивитись як голодніють в її притулку під назвою "Ласка" - тваринки.
Відповісти
крах( дуже прикро. спасибі за роботу!
Відповісти
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:59
У Польщі зібрали маже 16 тисяч злотих на ремонт волинського костелу
Сьогодні, 09:47
Звільняють директорку луцької «Ласки»
Сьогодні, 09:28
Що «болить» лучанам: депутат Покровський назвав ТОП-5 проблем. ВІДЕО
Сьогодні, 09:23
Легковик – вщент: на Волині після зіткнення з КамАЗом водія «Жигулів» вирізали рятувальники
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
У Луцьку за вересень працівники КП «Ласка» відловили 29 безпритульних собак У Луцьку за вересень працівники КП «Ласка» відловили 29 безпритульних собак
09 жовтень, 12:26
Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання Для луцької «Ласки» куплять нове обладнання
20 серпень, 18:26
Знайшли родину для 12-річного собаки, який проживав у луцькій «Ласці». ВІДЕО Знайшли родину для 12-річного собаки, який проживав у луцькій «Ласці». ВІДЕО
12 липень, 12:04
Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак Директорка «Ласки» через брак працівників сама відловлює собак
21 червень, 13:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У страшній автотрощі на Волині за участі КамАЗа загинув чоловік
Сьогодні, 10:44
 0
У Любомльському районі – новий керівник відділу поліції
Сьогодні, 10:24
 0
Порошенко дав поради Зеленському перед нормандським самітом
Сьогодні, 10:15
 0
Лучан кличуть обговорити бюджет на 2020 рік
Сьогодні, 10:13
 0
На потреби армії волиняни сплатили майже 280 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:59
 0
Медіа
відео
1/8