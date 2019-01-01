Звільняють директорку луцької «Ласки»

Наталію Рудь.



Про це йдеться у розпорядженні Луцького міського голови.



Нагадаємо, Наталія Рудь



Так, із Наталією Рудь розривають контракт та звільняють із 11 грудня 2019 року за угодою сторін.



На період до призначення на контрактній основі виконання обов’язків директора з 12 грудня 2019 року покладуть на заступника директора комунального підприємства «Ласка» Богданюк Оксану Миколаївну з правом першого підпису у фінансових документах.



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