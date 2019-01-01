«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні

Вихідними в Україні синоптична ситуація істотно не зміниться.Опадів не буде. У неділю ні Заході та Півдні - незначна хмарна вологість, місцями невеликі дощ та мокрий сніг.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик"Вітер завіватиме з південного заходу, 5-12 м/с, тобто, трохи поривчастий, для прогулянок обов`язково закутайте шию шаликом. Ну, й - шапки, тим більше, що зараз вибору варіантів - море. Шапки, вушанки, кепки, з баламбонами, люрексом, цитатами і брендами, каптури, хустки, труби і ще, й іще", - відзначила синоптик.Температура повітря у нічні години становитиме 0-5 градусів морозу, вдень +1+6 градусів, на Півдні - 5-10 градусів тепла.У Києві в суботу буде сухо, в неділю - ймовірність невеликих опадів. Вночі -1-3 градуси, вдень +2+5 градусів."Сильних морозів у найближчій перспективі не видно, тому старомодні й давно вже не актуальні шуби з натурального хутра та бабусині орнаментальні килими з вовни слід ретельніше перевіряти на предмет молі. Бо букварний мороз із червоними дитячими щічками ще нескоро", - додала Діденко.