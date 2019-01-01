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«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні

«Обов'язково закутайте шию шаликом»: синоптик озвучила прогноз погоди в Україні на вихідні
Вихідними в Україні синоптична ситуація істотно не зміниться.
Опадів не буде. У неділю ні Заході та Півдні - незначна хмарна вологість, місцями невеликі дощ та мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Вітер завіватиме з південного заходу, 5-12 м/с, тобто, трохи поривчастий, для прогулянок обов`язково закутайте шию шаликом. Ну, й - шапки, тим більше, що зараз вибору варіантів - море. Шапки, вушанки, кепки, з баламбонами, люрексом, цитатами і брендами, каптури, хустки, труби і ще, й іще", - відзначила синоптик.

Температура повітря у нічні години становитиме 0-5 градусів морозу, вдень +1+6 градусів, на Півдні - 5-10 градусів тепла.

У Києві в суботу буде сухо, в неділю - ймовірність невеликих опадів. Вночі -1-3 градуси, вдень +2+5 градусів.

"Сильних морозів у найближчій перспективі не видно, тому старомодні й давно вже не актуальні шуби з натурального хутра та бабусині орнаментальні килими з вовни слід ретельніше перевіряти на предмет молі. Бо букварний мороз із червоними дитячими щічками ще нескоро", - додала Діденко.

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Теги: погода, прогноз погоди
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