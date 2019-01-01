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Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам

Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
Лучанам розповіли, що робити у випадку, якщо з 11 грудня в громадському транспорті не будуть увімкнені валідатори.

Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.

За словами депутата Бориса Смаля, коли, наприклад, в автобусі перестав працювати валідатор, згідно з договором із «Сіті кард», упродовж 20 хвилин має приїхати аварійна бригада, налагодити роботу системи і після цього випустити транспортний засіб на маршрут.

«У разі, якщо перевізник буде хитрувати, то я, наприклад, після 11-го грудня покажу е-квиток і скажу водію: «Валідатор не працює, але от картка, зніми з неї гроші». Приблизно така поведінка», - додав він.

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Теги: е-квиток, громадський транспорт, Луцьк
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Коментарі 2
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1) Тобто смаль пропонує пасажиру сидіти та чекати 20 хвилин поки приїде бригада та усуне проблему???? Смаль ти не "№"";№?????? 2)А як це турки так монтували систему, що водій її може вимкнути????? В більшості вантажних перевізників стоять системи трекінгу та рівння пального ЇХ НЕ ВІДІМКНЕШ!!!!! А тут можна?
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Боже,про що ця особа "меле"і це чиновник!Звільнити і забути."Совітські"з комсомольським мисленням вам накерують,а ви лучани, думайте дуже добре,кого делегуєте ж
до влади,бо розплачуватись вам і грошима,вашими грошима.
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