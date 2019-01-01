Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
Сьогодні, 19:30
Лучанам розповіли, що робити у випадку, якщо з 11 грудня в громадському транспорті не будуть увімкнені валідатори.
Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.
За словами депутата Бориса Смаля, коли, наприклад, в автобусі перестав працювати валідатор, згідно з договором із «Сіті кард», упродовж 20 хвилин має приїхати аварійна бригада, налагодити роботу системи і після цього випустити транспортний засіб на маршрут.
«У разі, якщо перевізник буде хитрувати, то я, наприклад, після 11-го грудня покажу е-квиток і скажу водію: «Валідатор не працює, але от картка, зніми з неї гроші». Приблизно така поведінка», - додав він.
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Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.
За словами депутата Бориса Смаля, коли, наприклад, в автобусі перестав працювати валідатор, згідно з договором із «Сіті кард», упродовж 20 хвилин має приїхати аварійна бригада, налагодити роботу системи і після цього випустити транспортний засіб на маршрут.
«У разі, якщо перевізник буде хитрувати, то я, наприклад, після 11-го грудня покажу е-квиток і скажу водію: «Валідатор не працює, але от картка, зніми з неї гроші». Приблизно така поведінка», - додав він.
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Коментарі 2
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до влади,бо розплачуватись вам і грошима,вашими грошима.