Хто на Волині заробляє найбільше

Повідомили, де на Волині можна заробити найбільше.Про це інформує ГУ статистики в області.Так, у жовтня найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сфері фінансової та страхової діяльності, у виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 разу.Разом із тим, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж жовтня збільшилась на 32,3% і на 1 листопада становила 53,6 мільйона гривень.