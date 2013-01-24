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Хто на Волині заробляє найбільше

Хто на Волині заробляє найбільше
Повідомили, де на Волині можна заробити найбільше.

Про це інформує ГУ статистики в області.

Так, у жовтня найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сфері фінансової та страхової діяльності, у виробництві машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань, де заробітна плата перевищила середньообласний показник в 1,9–1,6 разу.

Разом із тим, загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж жовтня збільшилась на 32,3% і на 1 листопада становила 53,6 мільйона гривень.

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Теги: гроші, зарплати
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