На горищі знайшли тіло 27-річного чоловіка, який місяць тому зник на Волині

Андрія Шкорупського.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив сусід зниклого.



Інформацію підтвердили і у поліції Волині.



Відомо, що тіло знайшли на горищі одного з будинків села. Ймовірно, чоловік помер від переохородження.



Нагадаємо, чоловік 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.



Зображення ілюстративне.





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