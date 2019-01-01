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На горищі знайшли тіло 27-річного чоловіка, який місяць тому зник на Волині

На горищі знайшли тіло 27-річного чоловіка, який місяць тому зник на Волині
У селі Перемиль Горохівського району знайшли тіло безвісти зниклого 27-річного жителя цього ж села Андрія Шкорупського.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив сусід зниклого.

Інформацію підтвердили і у поліції Волині.

Відомо, що тіло знайшли на горищі одного з будинків села. Ймовірно, чоловік помер від переохородження.

Нагадаємо, чоловік 7 листопада увечері вийшов із дому і не повернувся.

Зображення ілюстративне.


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Теги: Андрій Шкорупський, зникнення, розшук, Перемиль, Волинь
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