У Луцьку водій «Toyota» на смерть збив чоловіка. ФОТО





Аварія сталася 6 грудня, близько 20:30 на проспекті Грушевського, - пише Інформаційне агентство



Зі слів очевидців, чоловік вибіг на дорогу у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «Toyota». Внаслідок отриманих травм, пішохід помер на місці. Водій автомобіля не постраждав.



На місці події працює «швидка» та поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік.Аварія сталася 6 грудня, близько 20:30 на проспекті Грушевського, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Зі слів очевидців, чоловік вибіг на дорогу у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «Toyota». Внаслідок отриманих травм, пішохід помер на місці. Водій автомобіля не постраждав.На місці події працює «швидка» та поліція.

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