В Україні з`явиться єдина служба порятунку 112

В Україні з наступного року планують запустити єдину службу порятунку 112.Про це пише "Газета ua"."Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - повідомив прем'єр-міністрЗараз в Україні занадто багато людей гине від нещасних випадків."Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.Пілотний проект служби порятунку працює в Білій Церкві. У січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.