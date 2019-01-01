В Україні з`явиться єдина служба порятунку 112
Сьогодні, 00:16
В Україні з наступного року планують запустити єдину службу порятунку 112.
Про це пише "Газета ua".
"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зараз в Україні занадто багато людей гине від нещасних випадків.
"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.
Пілотний проект служби порятунку працює в Білій Церкві. У січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.
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Про це пише "Газета ua".
"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Зараз в Україні занадто багато людей гине від нещасних випадків.
"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.
Пілотний проект служби порятунку працює в Білій Церкві. У січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.
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