У Польщі оголосили вирок українці, яка народила дитину в туалеті заводу й кинула її в сміттєвий бак





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Згідно з вироком суду, 37-річна громадянка України відправиться до в'язниці на найближчі 8 років. Її визнали винною у спробі вбивства. Зазначається, що жінці призначили мінімально можливе покарання за її вчинок. Суд врахував, зокрема, її розкаяння. Максимальне могло обернутися довічним ув'язненням. Вирок поки що не не набрав законної сили й ще може бути оскарженим. Чи подаватиме захист обвинуваченої апеляцію наразі невідомо.



Нагадаємо, інцидент стався на заводі з переробки фруктів і овочів в населеному пункту Мілейове (Milejowie) в липні 2018 року. Певної миті Надія К. покинула виробничу лінію. Тривалу відсутність жінки помітили інші працівниці, в тому числі, її рідна сестра. Вони вирушили на пошуки й виявили її в приміщенні туалету. Породілля спливала кров'ю. У пластиковому контейнері поруч з матір'ю було знайдено її новонароджену доньку. Дитину вдалося врятувати.



Надія К. приїхала на роботу до Польщі в червні, коли вже була на 8-му місяці вагітності. Однак цей факт вона приховувала, постійно вдягаючи на роботу об'ємний одяг. На всі підозри з боку колег про свій стан вона відповідала запереченнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка, яка народила дитину в туалеті заводу та викинула, найближчі кілька років проведе за ґратами.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на wiadomosci.onet.pl, у Любліні завершився судовий процес проти жінки, яка в туалеті заводу, де працювала, народила дитину й кинула її в пластиковий контейнер для відходів.Згідно з вироком суду, 37-річна громадянка України відправиться до в'язниці на найближчі 8 років. Її визнали винною у спробі вбивства. Зазначається, що жінці призначили мінімально можливе покарання за її вчинок. Суд врахував, зокрема, її розкаяння. Максимальне могло обернутися довічним ув'язненням. Вирок поки що не не набрав законної сили й ще може бути оскарженим. Чи подаватиме захист обвинуваченої апеляцію наразі невідомо.Нагадаємо, інцидент стався на заводі з переробки фруктів і овочів в населеному пункту Мілейове (Milejowie) в липні 2018 року. Певної миті Надія К. покинула виробничу лінію. Тривалу відсутність жінки помітили інші працівниці, в тому числі, її рідна сестра. Вони вирушили на пошуки й виявили її в приміщенні туалету. Породілля спливала кров'ю. У пластиковому контейнері поруч з матір'ю було знайдено її новонароджену доньку. Дитину вдалося врятувати.Надія К. приїхала на роботу до Польщі в червні, коли вже була на 8-му місяці вагітності. Однак цей факт вона приховувала, постійно вдягаючи на роботу об'ємний одяг. На всі підозри з боку колег про свій стан вона відповідала запереченнями.

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