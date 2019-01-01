У Піддубцях затримали трьох лучан, які на смерть збили жінку і втекли

Повідомили деталі аварії, де на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528 насмерть збив перехожу й втік з місця ДТП.Про це інформує ГУПН в області.Патрульні поліцейські наздогнали його за містом на автодорозі поблизу села Піддубці Луцького району. В салоні транспортного засобу, який скоїв смертельне ДТП, перебувало в стані алкогольного сп’яніння троє чоловіків, всі вони жителі Луцька.Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду. Поліція також встановлює особу загиблої в ДТП перехожої.Слідчі поліції області розпочали кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.