Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:21
Просять опізнати жінку, що загинула на вулиці Карпенка-Карого від наїзду BMW 528.
Про це повідомляє ГУНП в області.
Нагадаємо, автомобіль зник з місця події. Патрульні поліцейські наздогнали його за містом на автодорозі поблизу села Піддубці Луцького району. В салоні транспортного засобу, який скоїв смертельну ДТП, перебувало в стані алкогольного сп’яніння троє чоловіків. Усі вони жителі Луцька.
Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду. Поліція також встановлює особу загиблої в ДТП перехожої та просить опізнати жінку. Телефони: +380504845324, 102.
Фото загиблої жінки тут: https://fex.net/s/yndetfn
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Про це повідомляє ГУНП в області.
Нагадаємо, автомобіль зник з місця події. Патрульні поліцейські наздогнали його за містом на автодорозі поблизу села Піддубці Луцького району. В салоні транспортного засобу, який скоїв смертельну ДТП, перебувало в стані алкогольного сп’яніння троє чоловіків. Усі вони жителі Луцька.
Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду. Поліція також встановлює особу загиблої в ДТП перехожої та просить опізнати жінку. Телефони: +380504845324, 102.
Фото загиблої жінки тут: https://fex.net/s/yndetfn
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