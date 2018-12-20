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Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО

Моторошна смертельна аварія у Луцьку: поліція просить опізнати загиблу. ФОТО, ВІДЕО
Просять опізнати жінку, що загинула на вулиці Карпенка-Карого від наїзду BMW 528.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Нагадаємо, автомобіль зник з місця події. Патрульні поліцейські наздогнали його за містом на автодорозі поблизу села Піддубці Луцького району. В салоні транспортного засобу, який скоїв смертельну ДТП, перебувало в стані алкогольного сп’яніння троє чоловіків. Усі вони жителі Луцька.

Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду. Поліція також встановлює особу загиблої в ДТП перехожої та просить опізнати жінку. Телефони: +380504845324, 102.

Фото загиблої жінки тут: https://fex.net/s/yndetfn


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Теги: аварія, ДТП, Карпенка-Карого
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