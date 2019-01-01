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Угорщина оштрафувала Facebook на 4 мільйони «зелених»

Угорщина оштрафувала Facebook на 4 мільйони «зелених»
Компанію Facebook оштрафували за те, що вона нібито ввела угорських користувачів в оману, стверджуючи, що послуги соцмережі безкоштовні.

На компанію наклали штраф на 4 мільйони доларів.Про це повідомляє Кореспондент агентство Xinhua.

"Угорський державний регулятор із питань конкуренції (GVH) заявив у п'ятницю, що наклав штраф у розмірі 1,2 мільярда угорських форинтів (4 мільйони доларів США) на мережу Facebook", - йдеться в повідомленні.

Угорська служба заявила, що повідомлення про безкоштовне використання Facebook "відволікало увагу споживачів" від компенсації, яку вони забезпечують компанії, надаючи свої дані.

"Facebook порушив закон, коли рекламував свої послуги як безкоштовні на своєму веб-сайті", - відзначили в GVH.

"Клієнти не повинні були платити за користування послугами мережі, але вона отримувала прибуток завдяки їхній діяльності і даним користувачів, фактично вони так платили компанії за надані послуги", - пояснили в GVH.

GVH зазначила, що такі рішення були прийняті регуляторами в США і деяких країнах Європи.

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Теги: Facebook, соцмережі, штраф
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