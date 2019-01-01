У Рівному хлопець після перемоги за чемпіонський пояс зробив дівчині пропозицію руки і серця. ВІДЕО





Головною подією вечора став поєдинок за чемпіонський пояс ліги "Real Fight Promotion" вазі до 66 кг. Рівнянин Андрій Хохлов (СК "Скіф") вийшов в октагон битися із титулованим Ігорем Грицьковим із Коломиї, - пише



Повідомляють, що боєць здобув дострокову неймовірну дострокову перемогу.



Одразу після поєдинку він зробив пропозицію "руки та серця" своїй коханій дівчини і вона сказала "ТАК". Це зворушливе відео зняла та опублікувала у Facebook сімейна радниця - юристка Ліана Диновська.



Зазначають, що Андрій Хохлов вже став володарем двох чемпіонських поясів "Real Fight Promotion" - у вазі до 61 кг та у вазі до 66 кг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному відбувся професійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА "RFP74: West Fight 28", після якого переможець зробив пропозицію своїй дівчині.Головною подією вечора став поєдинок за чемпіонський пояс ліги "Real Fight Promotion" вазі до 66 кг. Рівнянин(СК "Скіф") вийшов в октагон битися із титулованиміз Коломиї, - пише "Рівне вечірнє" Повідомляють, що боєць здобув дострокову неймовірну дострокову перемогу.Одразу після поєдинку він зробив пропозицію "руки та серця" своїй коханій дівчини і вона сказала "ТАК". Це зворушливе відео зняла та опублікувала у Facebook сімейна радниця - юристкаЗазначають, що Андрій Хохлов вже став володарем двох чемпіонських поясів "Real Fight Promotion" - у вазі до 61 кг та у вазі до 66 кг.

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