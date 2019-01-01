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У Рівному хлопець після перемоги за чемпіонський пояс зробив дівчині пропозицію руки і серця. ВІДЕО

У Рівному хлопець після перемоги за чемпіонський пояс зробив дівчині пропозицію руки і серця. ВІДЕО
У Рівному відбувся професійний турнір зі змішаних єдиноборств ММА "RFP74: West Fight 28", після якого переможець зробив пропозицію своїй дівчині.

Головною подією вечора став поєдинок за чемпіонський пояс ліги "Real Fight Promotion" вазі до 66 кг. Рівнянин Андрій Хохлов (СК "Скіф") вийшов в октагон битися із титулованим Ігорем Грицьковим із Коломиї, - пише "Рівне вечірнє".

Повідомляють, що боєць здобув дострокову неймовірну дострокову перемогу.

Одразу після поєдинку він зробив пропозицію "руки та серця" своїй коханій дівчини і вона сказала "ТАК". Це зворушливе відео зняла та опублікувала у Facebook сімейна радниця - юристка Ліана Диновська.

Зазначають, що Андрій Хохлов вже став володарем двох чемпіонських поясів "Real Fight Promotion" - у вазі до 61 кг та у вазі до 66 кг.



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Теги: Рівне, пропозиція руки
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