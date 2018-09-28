На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок





Про це повідомляє



Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуск у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.

Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.



Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, нова митниця розпочала свою роботу. Так, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску Ягодин-Дорогуск на кордоні з Польщею у чергах стоять 800 вантажних автомобілів.Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби України.Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуск у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, нова митниця розпочала свою роботу. Так, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію