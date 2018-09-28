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На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок

На «Ягодині» скупчилося понад 800 вантажівок
У пункті пропуску Ягодин-Дорогуск на кордоні з Польщею у чергах стоять 800 вантажних автомобілів.

Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної фіскальної служби України.

Так, за даними ДФС, станом на 08:00 ранку, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуск у чергах стоять 800 вантажівок на виїзд з України.
Додамо, що пропускна спроможність у цьому пункті пропуску – 181 вантажний автомобіль за годину.

Нагадаємо, від сьогодні, з 8 грудня, нова митниця розпочала свою роботу. Так, Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби з реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи.

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Теги: Ягодин, затор, вантажівки
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