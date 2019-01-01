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В день жалоби у Луцьку невідомі запалювали феєрверки

В день жалоби у Луцьку невідомі запалювали феєрверки
8 грудня — загальнодержавний день жалоби за загиблими в одеському коледжі. Попри траур та заборону, у Луцьку невідомі порушники запалювали феєрверки.

Про це повідомляє головна редакторка Інформаційного агентства ВолиньPost Іванка Рудишин на сторінці у фейсбуці.

"В Луцьку в 21:11 — феєрверки... І такі "щедрі", довгі. Люди, ви адекватні взагалі?", - йдеться у дописі.

Також журналістка додає, що звук від вибухів піротехнічних засобів було добре чути на проспекті Грушевського.

Нагадаємо, що міська рада Луцька заборонила феєрверки. Рада ухвалила заборонити використання піротехнічних виробів (феєрверків) у Луцьку до закінчення антитерористичної операції, за винятком таких святкових днів: 31 грудня – 1 січня, День Незалежності та День міста.

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Теги: феєрверки, день жалоби, порушення
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