В день жалоби у Луцьку невідомі запалювали феєрверки





Про це повідомляє головна редакторка Інформаційного агентства ВолиньPost Іванка Рудишин на сторінці у фейсбуці.



"В Луцьку в 21:11 — феєрверки... І такі "щедрі", довгі. Люди, ви адекватні взагалі?", - йдеться у дописі.



Також журналістка додає, що звук від вибухів піротехнічних засобів було добре чути на проспекті Грушевського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 грудня — загальнодержавний день жалоби за загиблими в одеському коледжі. Попри траур та заборону, у Луцьку невідомі порушники запалювали феєрверки.Про це повідомляє головна редакторкана сторінці у фейсбуці."В Луцьку в 21:11 — феєрверки... І такі "щедрі", довгі. Люди, ви адекватні взагалі?", - йдеться у дописі.Також журналістка додає, що звук від вибухів піротехнічних засобів було добре чути на проспекті Грушевського. Нагадаємо, що міська рада Луцька заборонила феєрверки . Рада ухвалила заборонити використання піротехнічних виробів (феєрверків) у Луцьку до закінчення антитерористичної операції, за винятком таких святкових днів: 31 грудня – 1 січня, День Незалежності та День міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію