Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
Сьогодні, 12:27
У Луцьку на вулиці Глушець, поблизу Старого ринку, демонтували знак автобусної зупинки.
Про це 9 грудня у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Анна Сюйва.
Жінка написала, що стала свідком того, як біля Старого ринку знімають знак автобусної зупинки. «От і де ми тепер на село маємо сідати? Нема більших проблем, як зайнятися цією зупинкою. Зносите ринок то зупинку лишіть», – бідкається Анна Сюйва.
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Про це 9 грудня у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Анна Сюйва.
Жінка написала, що стала свідком того, як біля Старого ринку знімають знак автобусної зупинки. «От і де ми тепер на село маємо сідати? Нема більших проблем, як зайнятися цією зупинкою. Зносите ринок то зупинку лишіть», – бідкається Анна Сюйва.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць.
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Коментарі 3
Жах... Влада скоро почне приватні будинки зносити навколо замку, щоб не заважали туристам. А на людей плювати! Роблять все аби палиця мав де заробляти!!!
молодці зробіть зупинку на дпз або рованцях дебіли
що ви вчепились за ту зупинку, вам зупинок мало? будете сідати на возєднання, нічого з вами не станеться!
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Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
Сьогодні, 12:27