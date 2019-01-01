вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки

Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
У Луцьку на вулиці Глушець, поблизу Старого ринку, демонтували знак автобусної зупинки.

Про це 9 грудня у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Анна Сюйва.

Жінка написала, що стала свідком того, як біля Старого ринку знімають знак автобусної зупинки. «От і де ми тепер на село маємо сідати? Нема більших проблем, як зайнятися цією зупинкою. Зносите ринок то зупинку лишіть», – бідкається Анна Сюйва.

Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки


ЧИТАТИ ТАКОЖ: В історичній частині Луцька заборонять парковку посеред вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Старий ринок, демонтаж зупинки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Жах... Влада скоро почне приватні будинки зносити навколо замку, щоб не заважали туристам. А на людей плювати! Роблять все аби палиця мав де заробляти!!!
Відповісти
молодці зробіть зупинку на дпз або рованцях дебіли
Відповісти
що ви вчепились за ту зупинку, вам зупинок мало? будете сідати на возєднання, нічого з вами не станеться!
Відповісти
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
Сьогодні, 12:46
Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми
Сьогодні, 12:41
Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
Сьогодні, 12:27
Ймовірно, з’їли борщівник: на Чернігівщині отруїлися троє дітей, один хлопчик помер
Сьогодні, 12:19
Вода є: «Луцькводоканал» ремонтує водогін без анонсованого масштабного відключення
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Наведемо лад, якщо торгуватимемо там ще 15 років, – підприємці Старого ринку у Луцьку Наведемо лад, якщо торгуватимемо там ще 15 років, – підприємці Старого ринку у Луцьку
20 вересень, 08:15
Старий ринок у Луцьку закриють на два дні Старий ринок у Луцьку закриють на два дні
06 вересень, 13:00
Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу Біля Старого ринку авто збило дівчину, яка вискочила на дорогу
19 липень, 14:30
Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок Перший готовий те все розбирати, – луцький депутат про Старий ринок
27 травень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Справа усього життя»: чоловік з Ізраїлю знайшов могилу свого дідусі на Волині
Сьогодні, 13:17
 0
На Волині поширюють фейкову інформацію про викрадення дітей на органи
Сьогодні, 12:59
 0
У селі на Волині освятили новозбудовану дзвіницю. ФОТО
Сьогодні, 12:46
 0
Грузину, який зі спільниками на Волині побив жінок і пограбував будинок, можуть дати 15 років тюрми
Сьогодні, 12:41
 0
Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8