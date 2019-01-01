Біля Старого ринку у Луцьку демонтували знак автобусної зупинки





Про це 9 грудня у Facebook-спільноті «Теревені про Луцьк» повідомила Анна Сюйва.



Жінка написала, що стала свідком того, як біля Старого ринку знімають знак автобусної зупинки. «От і де ми тепер на село маємо сідати? Нема більших проблем, як зайнятися цією зупинкою. Зносите ринок то зупинку лишіть», – бідкається Анна Сюйва.







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