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Синоптики прогнозують незвичне тепло в Україні цього тижня

Синоптики прогнозують незвичне тепло в Україні цього тижня
Цього тижня на території України буде незвично тепло для цього періоду року

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Цього тижня над територією України продовжить панувати тепле повітря, що переміщується із Західної Європи, тому температура буде перевищувати кліматичну норму для цього періоду, а в більшості областей, крім Карпатського регіону, істотних опадів не очікується.

У вівторок в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі, зранку в південних, центральних і східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 8-13°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2 в 1944 р., Найнижча вночі - 18,4 в 1899 р.

У середу, 11 грудня, на Закарпатті та в Прикарпатті місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. На півдні і сході країни вночі, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській області до 8°.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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Теги: погода, синоптики, прогноз, тепло, Україна, гідрометцентр
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