Синоптики прогнозують незвичне тепло в Україні цього тижня





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Цього тижня над територією України продовжить панувати тепле повітря, що переміщується із Західної Європи, тому температура буде перевищувати кліматичну норму для цього періоду, а в більшості областей, крім Карпатського регіону, істотних опадів не очікується.



У вівторок в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі, зранку в південних, центральних і східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 8-13°.



У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2 в 1944 р., Найнижча вночі - 18,4 в 1899 р.



У середу, 11 грудня, на Закарпатті та в Прикарпатті місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. На півдні і сході країни вночі, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській області до 8°.



У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього тижня на території України буде незвично тепло для цього періоду рокуПро це повідомляє " Інтерфакс-Україна " з посиланням на Укргідрометцентр Цього тижня над територією України продовжить панувати тепле повітря, що переміщується із Західної Європи, тому температура буде перевищувати кліматичну норму для цього періоду, а в більшості областей, крім Карпатського регіону, істотних опадів не очікується.У вівторок в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі, зранку в південних, центральних і східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 8-13°.У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2 в 1944 р., Найнижча вночі - 18,4 в 1899 р.У середу, 11 грудня, на Закарпатті та в Прикарпатті місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. На півдні і сході країни вночі, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській області до 8°.У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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