Синоптики прогнозують незвичне тепло в Україні цього тижня
Сьогодні, 13:45
Цього тижня на території України буде незвично тепло для цього періоду року
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
Цього тижня над територією України продовжить панувати тепле повітря, що переміщується із Західної Європи, тому температура буде перевищувати кліматичну норму для цього періоду, а в більшості областей, крім Карпатського регіону, істотних опадів не очікується.
У вівторок в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі, зранку в південних, центральних і східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 8-13°.
У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2 в 1944 р., Найнижча вночі - 18,4 в 1899 р.
У середу, 11 грудня, на Закарпатті та в Прикарпатті місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. На півдні і сході країни вночі, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській області до 8°.
У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
Цього тижня над територією України продовжить панувати тепле повітря, що переміщується із Західної Європи, тому температура буде перевищувати кліматичну норму для цього періоду, а в більшості областей, крім Карпатського регіону, істотних опадів не очікується.
У вівторок в Україні без опадів, лише на Закарпатті дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі, зранку в південних, центральних і східних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 8-13°.
У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 10 грудня найвища температура вдень була 11,2 в 1944 р., Найнижча вночі - 18,4 в 1899 р.
У середу, 11 грудня, на Закарпатті та в Прикарпатті місцями невеликий дощ і мокрий сніг; на решті території України без опадів. На півдні і сході країни вночі, вранці туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, в Одеській області до 8°.
У Києві в середу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
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