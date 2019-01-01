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Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ

Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Показали проєкти архітекторів, що надіслали свої роботи на конкурс щодо кращої концепції облаштування скверу авіаторів у Луцьку.

Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.

У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.

Загалом у конкурсі взяли участь 19 проєктів. Усі роботи для ознайомлення виставили на стендах на вулиці Лесі Українки. Залишити відгуки про них можна написавши на електронну адресу управління архітектури та містобудування: [email protected], у письмовому вигляді на рецепції ЦНАПу.

Переглянути всі роботи можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QbzPka4B0PHOY66IdycYVw7RWtEGYNgS?usp=drive_open&fbclid=IwAR0mB6oMTIGrT5q4pjS3iw4oyZl4DFcL3kjAC5zXWbNuC6pJKJbSLhAi61k
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ

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Теги: сквер авіаторів, проєкти, Луцьк
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