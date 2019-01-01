Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Сьогодні, 15:36
Показали проєкти архітекторів, що надіслали свої роботи на конкурс щодо кращої концепції облаштування скверу авіаторів у Луцьку.
Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.
У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.
Загалом у конкурсі взяли участь 19 проєктів. Усі роботи для ознайомлення виставили на стендах на вулиці Лесі Українки. Залишити відгуки про них можна написавши на електронну адресу управління архітектури та містобудування: [email protected], у письмовому вигляді на рецепції ЦНАПу.
Переглянути всі роботи можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QbzPka4B0PHOY66IdycYVw7RWtEGYNgS?usp=drive_open&fbclid=IwAR0mB6oMTIGrT5q4pjS3iw4oyZl4DFcL3kjAC5zXWbNuC6pJKJbSLhAi61k
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, депутати Луцькради ще у лютому 2018 року «дали добро» на створення тематичного скверу авіаторів на вулиці Президента Грушевського, 1. Тим самим вони поклали край ідеї відкрити на цьому місці ресторан швидкого харчування McDonalds.
У вересні цього року оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського в місті.
Загалом у конкурсі взяли участь 19 проєктів. Усі роботи для ознайомлення виставили на стендах на вулиці Лесі Українки. Залишити відгуки про них можна написавши на електронну адресу управління архітектури та містобудування: [email protected], у письмовому вигляді на рецепції ЦНАПу.
Переглянути всі роботи можна за посиланням: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QbzPka4B0PHOY66IdycYVw7RWtEGYNgS?usp=drive_open&fbclid=IwAR0mB6oMTIGrT5q4pjS3iw4oyZl4DFcL3kjAC5zXWbNuC6pJKJbSLhAi61k
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Луцьктепло» попереджає про зміни в оплаті за гарячу воду
Сьогодні, 15:50
У Польщі знайшли вбитими двох українців
Сьогодні, 15:40
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Сьогодні, 15:36
У Луцьку знайшли мертвим 19-річного хлопця
Сьогодні, 15:24