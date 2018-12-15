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Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста

Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста
У День святого Миколая 19 грудня у місті розпочнеться цикл новорічно-різдв’яних заходів і міська влада напередодні анонсує підготовлену святкову програму для лучан та гостей міста.

Детальніше про програму розповідала начальниця організаційного відділу Олена Барська під час оперативної наради 10 грудня.

19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство засвічення вогників головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані о 16:00. В рамках цього заходу відбудеться вручення Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.

20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.

Загалом на період новорічних та різдвяних свят для лучан підготували більше 70 різноманітних святкових заходів.

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Теги: ялинка, свято, Луцьк
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