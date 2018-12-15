Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста
Сьогодні, 09:20
У День святого Миколая 19 грудня у місті розпочнеться цикл новорічно-різдв’яних заходів і міська влада напередодні анонсує підготовлену святкову програму для лучан та гостей міста.
Детальніше про програму розповідала начальниця організаційного відділу Олена Барська під час оперативної наради 10 грудня.
19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство засвічення вогників головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані о 16:00. В рамках цього заходу відбудеться вручення Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.
20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.
Загалом на період новорічних та різдвяних свят для лучан підготували більше 70 різноманітних святкових заходів.
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Детальніше про програму розповідала начальниця організаційного відділу Олена Барська під час оперативної наради 10 грудня.
19 грудня о 10:00 святкування розпочнеться біля пам’ятника покровителю нашого міста. Увінчає цей день театралізоване дійство засвічення вогників головної новорічної ялинки міста на Театральному майдані о 16:00. В рамках цього заходу відбудеться вручення Віфлеємського вогню громаді міста Луцька.
20 грудня святкові вогні засвітяться на новорічних ялинках у мікрорайонах міста та у селі Прилуцьке.
Загалом на період новорічних та різдвяних свят для лучан підготували більше 70 різноманітних святкових заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Свято наближається: відомо, коли засяє головна ялинка Луцька і новорічні дерева у мікрорайонах міста
Сьогодні, 09:20