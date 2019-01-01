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На Сході загинули два воїни з Волині

На Сході загинули два воїни з Волині
На Сході неподалік села Золотого загинули двоє волинян.

Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко.

Відомо, що загинули двоє чоловіків - 1997 і 1990 років народження.

Зауважимо, що вранці 10 грудня стало відомо, що у зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. За попередньою інформацією, вони - воїни 14 ОМБр.

Тож, ймовірно, двоє із них - родом з Волині.

Деталі - згодом.







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Теги: загибель, смерть, Волинь
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