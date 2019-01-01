На Сході загинули два воїни з Волині





Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко.



Відомо, що загинули двоє чоловіків - 1997 і 1990 років народження.



Зауважимо, що вранці 10 грудня стало відомо, що у зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. За попередньою інформацією, вони - воїни 14 ОМБр.



Тож, ймовірно, двоє із них - родом з Волині.



Деталі - згодом.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сході неподалік села Золотого загинули двоє волинян.Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДАВідомо, що загинули двоє чоловіків - 1997 і 1990 років народження.Зауважимо, що вранці 10 грудня стало відомо, що у зоні бойових дій на Донбасі 9 грудня троє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. За попередньою інформацією, вони - воїни 14 ОМБр.Тож, ймовірно, двоє із них - родом з Волині.Деталі - згодом.

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