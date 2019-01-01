Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО

Володимиром Зеленським.



Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, під час наради в ОДА.



Так, звання «Заслужений артист України» надали артистці драмтеатру Людмилі Натанчук.



Режисерка народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури Олена Шарко отримала звання «Заслужений працівник культури України».



Окрім того, водія підприємства «Рать» Івана Мартинюка нагородили медаллю «За працю і звитягу».





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