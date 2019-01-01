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Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО

Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Троє волинян отримали нагороди, призначені президентом України Володимиром Зеленським.

Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, під час наради в ОДА.

Так, звання «Заслужений артист України» надали артистці драмтеатру Людмилі Натанчук.

Режисерка народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури Олена Шарко отримала звання «Заслужений працівник культури України».

Окрім того, водія підприємства «Рать» Івана Мартинюка нагородили медаллю «За працю і звитягу».

Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО

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Теги: Волинь, відзнаки, Зеленський
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