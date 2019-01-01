Троє волинян отримали відзнаки від Зеленського. ФОТО
Сьогодні, 10:15
Троє волинян отримали нагороди, призначені президентом України Володимиром Зеленським.
Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, під час наради в ОДА.
Так, звання «Заслужений артист України» надали артистці драмтеатру Людмилі Натанчук.
Режисерка народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури Олена Шарко отримала звання «Заслужений працівник культури України».
Окрім того, водія підприємства «Рать» Івана Мартинюка нагородили медаллю «За працю і звитягу».
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Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, під час наради в ОДА.
Так, звання «Заслужений артист України» надали артистці драмтеатру Людмилі Натанчук.
Режисерка народного аматорського театру «Відродження» імені Богдана Берези Володимир-Волинського районного будинку культури Олена Шарко отримала звання «Заслужений працівник культури України».
Окрім того, водія підприємства «Рать» Івана Мартинюка нагородили медаллю «За працю і звитягу».
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