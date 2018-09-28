Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині
Сьогодні, 11:03
На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня, загинули двоє волинян - військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко.
Під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині.
Імена Героїв: Войтович Андрій Володимирович (1990 р.н.), який до призову був зареєстрований у Луцьку та Сирота Сергій Миколайович (1997 р.н.), який до призову був зареєстрований в селі Щурин Рожищенського району.
За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Царство небесне та вічна їм пам'ять!
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Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко.
Під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині.
Імена Героїв: Войтович Андрій Володимирович (1990 р.н.), який до призову був зареєстрований у Луцьку та Сирота Сергій Миколайович (1997 р.н.), який до призову був зареєстрований в селі Щурин Рожищенського району.
За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Царство небесне та вічна їм пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хай Господь прийме їхні душі
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