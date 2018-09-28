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Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині

Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині
На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня, загинули двоє волинян - військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко.

Під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині.

Імена Героїв: Войтович Андрій Володимирович (1990 р.н.), який до призову був зареєстрований у Луцьку та Сирота Сергій Миколайович (1997 р.н.), який до призову був зареєстрований в селі Щурин Рожищенського району.

За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Царство небесне та вічна їм пам'ять!

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Теги: Андрій Войтович, Сергій Сирота, загибель, війна, Донбас, Волинь
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