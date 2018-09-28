Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині

На Сході неподалік села Золотого учора, 9 грудня,- військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про це у вівторок, 10 грудня, повідомив голова ОДАПід час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військових. Двоє із них - з Волині.Імена Героїв:(1990 р.н.), який до призову був зареєстрований у Луцьку та(1997 р.н.), який до призову був зареєстрований в селі Щурин Рожищенського району.За попередньою інформацією, третій загиблий - родом із Рівненщини.висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Царство небесне та вічна їм пам'ять!