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Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі

Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі
Сьогодні, 10 грудня, в Луцьку правоохоронці під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн затримали посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

З власних надійних джерел Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА Юрій Козлов.

Він вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Вирішують питання щодо затримання правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 386 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.

Санкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.


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Теги: хабар, Волинська ОДА, Юрій Козлов
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Коментарі 1
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І що? Скільки їх вже ловили на хабарах? Всі вони сидять на своїх місцях і дуже чудово почуваються. Один Ткачук чого тільки вартий, а там не 5 тис. грн. хабара було...
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