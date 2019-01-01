Відомо, кого з посадовців Волинської ОДА «взяли» на хабарі

Сьогодні, 10 грудня, в Луцьку правоохоронці під час одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис грн затримали посадовця управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації. Напередодні вони також задокументували факт одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди – 5 тис грн.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.З власних надійних джерелстало відоме ім'я затриманого. Це - головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАВін вимагав та отримав хабар від суб’єкта господарської діяльності за сприяння у вирішенні питання щодо надання дозволу на викиди шкідливих речовин в атмосферу.Вирішують питання щодо затримання правопорушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 386 Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу.Санкція статті, передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.