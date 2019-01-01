Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко

Петро Порошенко після зустрічі у "нормандському форматі" заявив, що підстав для радості немає і Росії не можна довіряти.



Про це лідер партії "Європейська Солідарність"



"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.



Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - йдеться у дописі.



Порошенко вважає, червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті.



Також він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий "гачок" — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П'ятий президент Українипісля зустрічі у "нормандському форматі" заявив, що підстав для радості немає і Росії не можна довіряти.Про це лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив на сторінці у Facebook."Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - йдеться у дописі.Порошенко вважає, червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті.Також він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий "гачок" — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.

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