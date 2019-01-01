Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко
Сьогодні, 17:34
П'ятий президент України Петро Порошенко після зустрічі у "нормандському форматі" заявив, що підстав для радості немає і Росії не можна довіряти.
Про це лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив на сторінці у Facebook.
"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.
Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - йдеться у дописі.
Порошенко вважає, червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті.
Також він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий "гачок" — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.
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Про це лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив на сторінці у Facebook.
"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.
Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - йдеться у дописі.
Порошенко вважає, червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті.
Також він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий "гачок" — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.
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