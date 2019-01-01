вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко

Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко
П'ятий президент України Петро Порошенко після зустрічі у "нормандському форматі" заявив, що підстав для радості немає і Росії не можна довіряти.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" повідомив на сторінці у Facebook.

"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах.

Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ", - йдеться у дописі.

Порошенко вважає, червоні лінії, які окреслило суспільство, стали для України справжнім оберегом на Нормандському саміті.

Також він наголосив, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий "гачок" — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, нормандський формат, заява
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З початку року на Волині в аваріях загинуло понад сто людей
Сьогодні, 18:19
Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр
Сьогодні, 17:58
Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко
Сьогодні, 17:34
У Польщі українець, який прийняв іслам, планував вчинити теракт
Сьогодні, 17:15
Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч
Сьогодні, 17:03
Схожі новини
Порошенко дав поради Зеленському перед нормандським самітом Порошенко дав поради Зеленському перед нормандським самітом
06 грудень, 10:15
Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко Десятки тисяч людей по всій країні, світове українство, всі патріотичні сили об'єдналися проти капітуляції, – Петро Порошенко
08 грудень, 16:50
Віче «Червоні лінії» на Майдані збирається на підтримку і захист України, – Порошенко Віче «Червоні лінії» на Майдані збирається на підтримку і захист України, – Порошенко
07 грудень, 11:35
Глава ДБР міг втручатися у хід проваджень щодо Порошенка Глава ДБР міг втручатися у хід проваджень щодо Порошенка
04 грудень, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З початку року на Волині в аваріях загинуло понад сто людей
Сьогодні, 18:19
 0
Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр
Сьогодні, 17:58
 0
Зустріч у Парижі показала, що мир не входить у плани Путіна, – Петро Порошенко
Сьогодні, 17:34
 0
У Польщі українець, який прийняв іслам, планував вчинити теракт
Сьогодні, 17:15
 0
Взяли під варту молодого волинянина, який вкрав у рідної матері 10 тисяч
Сьогодні, 17:03
 0
Медіа
відео
1/8