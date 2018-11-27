Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині
Сьогодні, 21:17
Небайдужих волинян просять долучитися до збору коштів для сім`ї загиблого на сході України військовослужбовця 14 ОМБР імені князя Романа Великого.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написала відома волинська волонтерка Тетяна Должко.
Нагадаємо, сьогодні в зоні проведення ООС загинули троє військовослужбовців 14 ОМБР імені князя Романа Великого. Серед них – двоє жителів Волині.
Жінка пише, що один із загиблих волинян – чоловік волонтерки благодійного фонду «Волинь SOS» Світлани Чорнобаєвої молодший сержант Андрій Войтович.
«Зі своїми волонтерами порадились і вирішили в такий складний час допомогти фінансово. Можливо хтось теж бажає долучитись. Гроші збираю на свою картку, поїду на похорон і всю зібрану суму передам особисто в руки дружині загиблого», - йдеться у дописі.
Перерахувати кошти можна на картку Приватбанку 4731219107940789 (Губанова Тетяна).
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Про це на своїй сторінці у фейсбук написала відома волинська волонтерка Тетяна Должко.
Нагадаємо, сьогодні в зоні проведення ООС загинули троє військовослужбовців 14 ОМБР імені князя Романа Великого. Серед них – двоє жителів Волині.
Жінка пише, що один із загиблих волинян – чоловік волонтерки благодійного фонду «Волинь SOS» Світлани Чорнобаєвої молодший сержант Андрій Войтович.
«Зі своїми волонтерами порадились і вирішили в такий складний час допомогти фінансово. Можливо хтось теж бажає долучитись. Гроші збираю на свою картку, поїду на похорон і всю зібрану суму передам особисто в руки дружині загиблого», - йдеться у дописі.
Перерахувати кошти можна на картку Приватбанку 4731219107940789 (Губанова Тетяна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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