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Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині

Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині
Небайдужих волинян просять долучитися до збору коштів для сім`ї загиблого на сході України військовослужбовця 14 ОМБР імені князя Романа Великого.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написала відома волинська волонтерка Тетяна Должко.

Нагадаємо, сьогодні в зоні проведення ООС загинули троє військовослужбовців 14 ОМБР імені князя Романа Великого. Серед них – двоє жителів Волині.

Жінка пише, що один із загиблих волинян – чоловік волонтерки благодійного фонду «Волинь SOS» Світлани Чорнобаєвої молодший сержант Андрій Войтович.
Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині
Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині

«Зі своїми волонтерами порадились і вирішили в такий складний час допомогти фінансово. Можливо хтось теж бажає долучитись. Гроші збираю на свою картку, поїду на похорон і всю зібрану суму передам особисто в руки дружині загиблого», - йдеться у дописі.

Перерахувати кошти можна на картку Приватбанку 4731219107940789 (Губанова Тетяна).

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Теги: Волинь, смерть, ООС, Андрій Войтович
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