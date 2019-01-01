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Поїхав до Луцька за подарунком: безвісти зник чоловік з села Промінь

Поїхав до Луцька за подарунком: безвісти зник чоловік з села Промінь
Безвісти зник житель села Промінь Луцького району Віктор Пазюк.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Оксана Пазюк.

Жінка розповіла, що у неділю, 8 грудня, чоловік сів у маршрутку №201, аби поїхати за подарунком для доньки. Того ж дня зв'язок із ним обірвався.

На момент зникнення Віктор Пазюк був одягнений у чорну коротку куртку з червоними вставками,чорну шапку-бейс, чорні джинси, світлокоричневі зимові черевики. При собі мав чорну маленьку сумочку через плече.

За словами Оксани Пазюк про зникнення вже повідомили у поліцію. Жінка благає усіх, кому відома інформація про місцезнаходження її брата, повідомити у поліцію або їй за номерами: 0673100142 та 0992301588.


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Теги: розшук, зникнення, Віктор Пазюк, Промінь, Луцьк
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