У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку вінницькі активісти влаштували акцію проти олігархату.Мирне дійство відбувається сьогодні, 11 грудня, на Театральному майдані.Учасники акції свої дії називають "маршем проти олігархів". Перша така акція відбулася у Вінниці, друга була в Одесі, третя - у Луцьку.З Вінниці для участі в акції у Луцьку приїхали 8 людей. Активіст, який відмовився називати прізвище, каже, що на меті мають привернути увагу громадськості до тих подій, які відбуваються в країні, та на олігархів, що наживаються на людях.Громадське об’єднання «Вартові Держави», представники якого взяли участь у акції протесту, презентувало лучанам прийнятий організацією раніше «Маніфест справедливості». У ньому зауважують, що ніхто не може узурпувати владу та привласнювати собі національне надбання.Опісля акції на Театральному майдані активісти вирушили маршем до Старого міста, де на вулиці Драгоманова підпалили фаєри, і з символічними закликами «За Україну» та «Проти олігархів» пішли у бік замку Любарта.