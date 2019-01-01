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У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку вінницькі активісти влаштували акцію проти олігархату.

Мирне дійство відбувається сьогодні, 11 грудня, на Театральному майдані.

Учасники акції свої дії називають "маршем проти олігархів". Перша така акція відбулася у Вінниці, друга була в Одесі, третя - у Луцьку.

З Вінниці для участі в акції у Луцьку приїхали 8 людей. Активіст Максим, який відмовився називати прізвище, каже, що на меті мають привернути увагу громадськості до тих подій, які відбуваються в країні, та на олігархів, що наживаються на людях.

Громадське об’єднання «Вартові Держави», представники якого взяли участь у акції протесту, презентувало лучанам прийнятий організацією раніше «Маніфест справедливості». У ньому зауважують, що ніхто не може узурпувати владу та привласнювати собі національне надбання.

Опісля акції на Театральному майдані активісти вирушили маршем до Старого міста, де на вулиці Драгоманова підпалили фаєри, і з символічними закликами «За Україну» та «Проти олігархів» пішли у бік замку Любарта.

У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО


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Теги: протест, Театральний майдан, акція, Луцьк
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