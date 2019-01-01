У Луцьку – акція протесту проти олігархів. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:17
У Луцьку вінницькі активісти влаштували акцію проти олігархату.
Мирне дійство відбувається сьогодні, 11 грудня, на Театральному майдані.
Учасники акції свої дії називають "маршем проти олігархів". Перша така акція відбулася у Вінниці, друга була в Одесі, третя - у Луцьку.
З Вінниці для участі в акції у Луцьку приїхали 8 людей. Активіст Максим, який відмовився називати прізвище, каже, що на меті мають привернути увагу громадськості до тих подій, які відбуваються в країні, та на олігархів, що наживаються на людях.
Громадське об’єднання «Вартові Держави», представники якого взяли участь у акції протесту, презентувало лучанам прийнятий організацією раніше «Маніфест справедливості». У ньому зауважують, що ніхто не може узурпувати владу та привласнювати собі національне надбання.
Опісля акції на Театральному майдані активісти вирушили маршем до Старого міста, де на вулиці Драгоманова підпалили фаєри, і з символічними закликами «За Україну» та «Проти олігархів» пішли у бік замку Любарта.
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Мирне дійство відбувається сьогодні, 11 грудня, на Театральному майдані.
Учасники акції свої дії називають "маршем проти олігархів". Перша така акція відбулася у Вінниці, друга була в Одесі, третя - у Луцьку.
З Вінниці для участі в акції у Луцьку приїхали 8 людей. Активіст Максим, який відмовився називати прізвище, каже, що на меті мають привернути увагу громадськості до тих подій, які відбуваються в країні, та на олігархів, що наживаються на людях.
Громадське об’єднання «Вартові Держави», представники якого взяли участь у акції протесту, презентувало лучанам прийнятий організацією раніше «Маніфест справедливості». У ньому зауважують, що ніхто не може узурпувати владу та привласнювати собі національне надбання.
Опісля акції на Театральному майдані активісти вирушили маршем до Старого міста, де на вулиці Драгоманова підпалили фаєри, і з символічними закликами «За Україну» та «Проти олігархів» пішли у бік замку Любарта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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