Вийшов на зв'язок чоловік з Променя, який зник у Луцьку

Житель села Промінь Луцького району, який зник декілька днів тому вийшов на зв'язок.Про цеповідомила сестра зниклогоЖінка розповіла, що у неділю, 8 грудня, чоловік сів у маршрутку №201, аби поїхати за подарунком для доньки. Того ж дня зв'язок із ним обірвався. Про зникнення чоловіка повідомляли у поліцію.Сьогодні, 11 грудня, Віктор Пазюк вийшов на зв'язок з рідними."Поки не знаю, де він і що сталося. Але вийшов на зв'язок, живий, то головне", – каже сестра чоловіка.