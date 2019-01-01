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Вийшов на зв'язок чоловік з Променя, який зник у Луцьку

Вийшов на зв'язок чоловік з Променя, який зник у Луцьку
Житель села Промінь Луцького району Віктор Пазюк, який зник декілька днів тому вийшов на зв'язок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Оксана Пазюк.

Жінка розповіла, що у неділю, 8 грудня, чоловік сів у маршрутку №201, аби поїхати за подарунком для доньки. Того ж дня зв'язок із ним обірвався. Про зникнення чоловіка повідомляли у поліцію.

Сьогодні, 11 грудня, Віктор Пазюк вийшов на зв'язок з рідними.

"Поки не знаю, де він і що сталося. Але вийшов на зв'язок, живий, то головне", – каже сестра чоловіка.

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Теги: Віктор Пазюк, розшук, зникнення
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