Вийшов на зв'язок чоловік з Променя, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:28
Житель села Промінь Луцького району Віктор Пазюк, який зник декілька днів тому вийшов на зв'язок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Оксана Пазюк.
Жінка розповіла, що у неділю, 8 грудня, чоловік сів у маршрутку №201, аби поїхати за подарунком для доньки. Того ж дня зв'язок із ним обірвався. Про зникнення чоловіка повідомляли у поліцію.
Сьогодні, 11 грудня, Віктор Пазюк вийшов на зв'язок з рідними.
"Поки не знаю, де він і що сталося. Але вийшов на зв'язок, живий, то головне", – каже сестра чоловіка.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклого Оксана Пазюк.
Жінка розповіла, що у неділю, 8 грудня, чоловік сів у маршрутку №201, аби поїхати за подарунком для доньки. Того ж дня зв'язок із ним обірвався. Про зникнення чоловіка повідомляли у поліцію.
Сьогодні, 11 грудня, Віктор Пазюк вийшов на зв'язок з рідними.
"Поки не знаю, де він і що сталося. Але вийшов на зв'язок, живий, то головне", – каже сестра чоловіка.
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