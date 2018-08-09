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У Луцьку на Стрілецькій збили людину

У Луцьку на Стрілецькій збили людину
У Луцьку на вулиці Стрілецькій (неподалік більярдного клубу "Магніт") автомобіль збив пішохода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Потерпілого госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, Стрілецька, ДТП, Луцьк
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