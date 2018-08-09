У Луцьку на Стрілецькій збили людину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Потерпілого госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.



Деталі - згодом.



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