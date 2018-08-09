У Луцьку на Стрілецькій збили людину
Сьогодні, 18:24
У Луцьку на вулиці Стрілецькій (неподалік більярдного клубу "Магніт") автомобіль збив пішохода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Потерпілого госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Потерпілого госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
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