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Померла волонтерка, громадська діячка з Волині

Померла волонтерка, громадська діячка з Волині
9 грудня пішла у вічність волонтерка, громадська діячка, голова громадської організації "Майбутнє залежить від нас" Мирослава Хотинець з села Римачі Любомльського району.

Про це повідомляє Римачівська сільська рада.

Відомо, що жінка померла після боротьби із важкою хворобою.

"Це тяжка втрата для Римачівського старостинства та всієї Вишнівської сільської ради, яка ніким не може бути заповнена. Співчуття родині та близьким", - повідомляють у сільраді.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлої Мирослави Хотинець.

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Теги: Мирослава Хотинець, хвороба, смерть, Волинь, Римачі, волонтерка
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