вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину

На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
На вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль збив дитину.

Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.

Патрульний Вадим Одишук розповів, що поліцейські наразі з'ясовують, за яких обставин відбулася аварія й, зокрема, чи це відбулося на пішохідному переході.

Патрульний каже, що дитина травмована, її забрала карета швидкої медичної допомоги.

Деталі - згодом.

На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, дитина, Кравчука, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу
Сьогодні, 21:44
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
Сьогодні, 21:17
На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
Сьогодні, 20:33
Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю
Сьогодні, 20:27
В Україні – нові правила постачання гарячої води
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
У Луцьку автівка збила неповнолітнього У Луцьку автівка збила неповнолітнього
09 листопад, 13:24
У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу
30 серпень, 10:00
Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину Перебігав дорогу на переході: у Луцьку автівка збила 8-річну дитину
07 серпень, 10:39
У Луцьку зіткнулись два Daewoo: постраждала 7-річна дівчинка. ФОТО У Луцьку зіткнулись два Daewoo: постраждала 7-річна дівчинка. ФОТО
22 липень, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ковельські лікарі видалили пухлину сечового міхура без жодного розрізу
Сьогодні, 21:44
 0
Адвокат рок-гурту «Антитіла» образив луцького суддю
Сьогодні, 21:17
 0
На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
Сьогодні, 20:33
 0
Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю
Сьогодні, 20:27
 0
В Україні – нові правила постачання гарячої води
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8