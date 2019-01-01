На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
Сьогодні, 20:33
На вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль збив дитину.
Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.
Патрульний Вадим Одишук розповів, що поліцейські наразі з'ясовують, за яких обставин відбулася аварія й, зокрема, чи це відбулося на пішохідному переході.
Патрульний каже, що дитина травмована, її забрала карета швидкої медичної допомоги.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє "Суспільне Волині" у Facebook.
Патрульний Вадим Одишук розповів, що поліцейські наразі з'ясовують, за яких обставин відбулася аварія й, зокрема, чи це відбулося на пішохідному переході.
Патрульний каже, що дитина травмована, її забрала карета швидкої медичної допомоги.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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