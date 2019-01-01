На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину





Про це повідомляє "Суспільне Волині" у



Патрульний Вадим Одишук розповів, що поліцейські наразі з'ясовують, за яких обставин відбулася аварія й, зокрема, чи це відбулося на пішохідному переході.



Патрульний каже, що дитина травмована, її забрала карета швидкої медичної допомоги.



Деталі - згодом.





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