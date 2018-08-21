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Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО

Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО
На межі Волинської та Рівненської областей на Цуманському перехресті зустріли тіла загиблих на Сході військовослужбовців 14-ї ОМБр Сергія Сироти та Андрія Войтовича.

Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня.

Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО


Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».

Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО


У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.

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Теги: 14 ОМБР, Волинь, Рівне, воїни, АТО, смерть, війна
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