Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО
Сьогодні, 17:47
На межі Волинської та Рівненської областей на Цуманському перехресті зустріли тіла загиблих на Сході військовослужбовців 14-ї ОМБр Сергія Сироти та Андрія Войтовича.
Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня.
Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
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Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня.
Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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