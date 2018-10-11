На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії

легковик збив дитину на вулиці Кравчука у Луцьку.



У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі прикрого інциденту.



Відомо, що водій, 32-річний лучанин, був за кермом автівки Renault Kangoo. Потерпіла – 13-річна школярка. Вона переходила дорогу на «зебрі» у момент наїзду.



Після огляду лікарями «швидкої» на місці події її відпустили додому.



Водій був тверезим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 11 грудня, увечеріу Луцьку.У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі прикрого інциденту.Відомо, що водій, 32-річний лучанин, був за кермом автівки Renault Kangoo. Потерпіла – 13-річна школярка. Вона переходила дорогу на «зебрі» у момент наїзду.Після огляду лікарями «швидкої» на місці події її відпустили додому.Водій був тверезим.

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