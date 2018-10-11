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На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії

На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії
Учора, 11 грудня, увечері легковик збив дитину на вулиці Кравчука у Луцьку.

У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі прикрого інциденту.

Відомо, що водій, 32-річний лучанин, був за кермом автівки Renault Kangoo. Потерпіла – 13-річна школярка. Вона переходила дорогу на «зебрі» у момент наїзду.

Після огляду лікарями «швидкої» на місці події її відпустили додому.

Водій був тверезим.

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Теги: Кравчука, Луцьк, школярка, аварія
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