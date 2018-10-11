На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії
Сьогодні, 09:56
Учора, 11 грудня, увечері легковик збив дитину на вулиці Кравчука у Луцьку.
У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі прикрого інциденту.
Відомо, що водій, 32-річний лучанин, був за кермом автівки Renault Kangoo. Потерпіла – 13-річна школярка. Вона переходила дорогу на «зебрі» у момент наїзду.
Після огляду лікарями «швидкої» на місці події її відпустили додому.
Водій був тверезим.
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У секторі комунікації поліції Волині повідомили деталі прикрого інциденту.
Відомо, що водій, 32-річний лучанин, був за кермом автівки Renault Kangoo. Потерпіла – 13-річна школярка. Вона переходила дорогу на «зебрі» у момент наїзду.
Після огляду лікарями «швидкої» на місці події її відпустили додому.
Водій був тверезим.
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