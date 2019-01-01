Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня





Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко.



Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через погодні умови та несправності кортеж затримується.



Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження



У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тіла загиблих у зоні проведення бойових дій волинян та рівнянина досі не привезли додому. Оскільки траурний кортеж затримується у Києві через технічні несправності автомобіля, прощання із загиблими перенесли на завтра, 13 грудня.Про це повідомила волонтеркаЗауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через погодні умови та несправності кортеж затримується.Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант, 1990 року народження, солдат, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області. У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби

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