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Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня

Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня
Тіла загиблих у зоні проведення бойових дій волинян та рівнянина досі не привезли додому. Оскільки траурний кортеж затримується у Києві через технічні несправності автомобіля, прощання із загиблими перенесли на завтра, 13 грудня.

Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко.

Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через погодні умови та несправності кортеж затримується.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.



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Теги: похорон, прощання, воїни, Волинь
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