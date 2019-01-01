Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 10:07
Тіла загиблих у зоні проведення бойових дій волинян та рівнянина досі не привезли додому. Оскільки траурний кортеж затримується у Києві через технічні несправності автомобіля, прощання із загиблими перенесли на завтра, 13 грудня.
Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко.
Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через погодні умови та несправності кортеж затримується.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко.
Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через погодні умови та несправності кортеж затримується.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У вечірній аварії на Стрілецькій 19-річний хлопець збив чоловіка
Сьогодні, 10:25
Похорон загиблих на Сході воїнів з Волині перенесли на завтра, 13 грудня
Сьогодні, 10:07
На Кравчука у Луцьку збили дитину: деталі аварії
Сьогодні, 09:56
Найнебезпечніший з видів малярії зареєстрували на Рівненщині
Сьогодні, 09:52