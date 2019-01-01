Розповіли, чому у Луцьку курсує маршрут №28, з перевізником якого розірвали договір
Сьогодні, 11:00
Цілий день 11 грудня у Луцьку вільно курсував маршрут №28, з перевізником якого, як відомо, розірвали договір під час виконкому 10 грудня.
Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов у коментарі Район.Луцьк пояснив, чому так відбувається.
Справа в тому, що договір розірвали із перевізником «Луцьке підприємство електротранспорту», проте під час того ж виконкому маршрут передали новому перевізнику.
«За ніч у цих транспортних засобах були встановлені валідатори і ці автобуси виїхали на маршрут», – розповів Степанов.
Подібна ситуація сталася із маршрутом №24. Щоправда, перевізник на цьому маршруті не змінився, а лише погодився на встановлення валідаторів, тож вже 11 грудня курсували два автобуси.
Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями є мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.
До слова, за станом на 20 годину 11 грудня лучани 53 тисячі разів скористалися е-квитком у транспортних засобах.
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Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов у коментарі Район.Луцьк пояснив, чому так відбувається.
Справа в тому, що договір розірвали із перевізником «Луцьке підприємство електротранспорту», проте під час того ж виконкому маршрут передали новому перевізнику.
«За ніч у цих транспортних засобах були встановлені валідатори і ці автобуси виїхали на маршрут», – розповів Степанов.
Подібна ситуація сталася із маршрутом №24. Щоправда, перевізник на цьому маршруті не змінився, а лише погодився на встановлення валідаторів, тож вже 11 грудня курсували два автобуси.
Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями є мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.
До слова, за станом на 20 годину 11 грудня лучани 53 тисячі разів скористалися е-квитком у транспортних засобах.
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Коментарі 1
ДВА??? ДВІ 24-ки??? Та ви, млять, знущаєтеся! Перевізник погодився? І тепер буде, як 23, та правда взагалі ОДНА їздить!
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