Розповіли, чому у Луцьку курсує маршрут №28, з перевізником якого розірвали договір





Начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов у коментарі



Справа в тому, що договір розірвали із перевізником «Луцьке підприємство електротранспорту», проте під час того ж виконкому маршрут передали новому перевізнику.



«За ніч у цих транспортних засобах були встановлені валідатори і ці автобуси виїхали на маршрут», – розповів Степанов.



Подібна ситуація сталася із маршрутом №24. Щоправда, перевізник на цьому маршруті не змінився, а лише погодився на встановлення валідаторів, тож вже 11 грудня курсували два автобуси.



Нагадаємо, з 11 грудня



До слова, за станом на 20 годину 11 грудня

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