Українські депутати та чиновники платитимуть чималий штраф за виступ російською мовою





Про це у коментарі кореспонденту Тетяна Монахова.



У відповідь на запитання журналіста, чи займатиметься мовний омбудсмен випадками, коли нардепи і високопосадовці публічно розмовляють російською, Монахова зазначила: "Це порушення мовного закону".



"У нас всі чиновники, всі судді, всі вчителі... законодавча, виконавча, судова гілки влади, освіта, медицина і армія — це те, де українська мова має бути базовим налаштуванням. Тому ми будемо розглядати скарги, якщо хтось буде скаржитись... Ми будемо моніторити виконання мовного закону, і самі будемо робити їм зауваження. Після першого зауваження, якщо порушення продовжуються — буде система штрафів. Максимум на сьогодні — це 11 600 гривень", - розповіла мовний омбудсмен.



Зазначають, що скарги можна буде надсилати як в електронному, так і у паперовому вигляді.



"Вони (скарги - ред.) можуть бути в електронній формі, однозначно буде портал омбудсмена, будуть сторінки у соціальних мережах, буде електрона форма, ми все це зробимо. До кінця 6-місячного терміну все має запрацювати. І в паперовому варіанті можна буде надіслати листа, ми відповідаємо на всі запити в терміни, встановлені законом", - додала Монахова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно з мовним законом, система штрафів передбачена за виступ депутатів та високопосадовців не державною мовою.Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила мовний омбудсменУ відповідь на запитання журналіста, чи займатиметься мовний омбудсмен випадками, коли нардепи і високопосадовці публічно розмовляють російською, Монахова зазначила: "Це порушення мовного закону"."У нас всі чиновники, всі судді, всі вчителі... законодавча, виконавча, судова гілки влади, освіта, медицина і армія — це те, де українська мова має бути базовим налаштуванням. Тому ми будемо розглядати скарги, якщо хтось буде скаржитись... Ми будемо моніторити виконання мовного закону, і самі будемо робити їм зауваження. Після першого зауваження, якщо порушення продовжуються — буде система штрафів. Максимум на сьогодні — це 11 600 гривень", - розповіла мовний омбудсмен.Зазначають, що скарги можна буде надсилати як в електронному, так і у паперовому вигляді."Вони (скарги - ред.) можуть бути в електронній формі, однозначно буде портал омбудсмена, будуть сторінки у соціальних мережах, буде електрона форма, ми все це зробимо. До кінця 6-місячного терміну все має запрацювати. І в паперовому варіанті можна буде надіслати листа, ми відповідаємо на всі запити в терміни, встановлені законом", - додала Монахова.

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