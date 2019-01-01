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Українські депутати та чиновники платитимуть чималий штраф за виступ російською мовою

Українські депутати та чиновники платитимуть чималий штраф за виступ російською мовою
Згідно з мовним законом, система штрафів передбачена за виступ депутатів та високопосадовців не державною мовою.

Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила мовний омбудсмен Тетяна Монахова.

У відповідь на запитання журналіста, чи займатиметься мовний омбудсмен випадками, коли нардепи і високопосадовці публічно розмовляють російською, Монахова зазначила: "Це порушення мовного закону".

"У нас всі чиновники, всі судді, всі вчителі... законодавча, виконавча, судова гілки влади, освіта, медицина і армія — це те, де українська мова має бути базовим налаштуванням. Тому ми будемо розглядати скарги, якщо хтось буде скаржитись... Ми будемо моніторити виконання мовного закону, і самі будемо робити їм зауваження. Після першого зауваження, якщо порушення продовжуються — буде система штрафів. Максимум на сьогодні — це 11 600 гривень", - розповіла мовний омбудсмен.

Зазначають, що скарги можна буде надсилати як в електронному, так і у паперовому вигляді.

"Вони (скарги - ред.) можуть бути в електронній формі, однозначно буде портал омбудсмена, будуть сторінки у соціальних мережах, буде електрона форма, ми все це зробимо. До кінця 6-місячного терміну все має запрацювати. І в паперовому варіанті можна буде надіслати листа, ми відповідаємо на всі запити в терміни, встановлені законом", - додала Монахова.

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Теги: мовний омбудсмен, штраф, російська мова
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