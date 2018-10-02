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На Волині злодії «обчистили» школу

На Волині злодії «обчистили» школу
Зі школи міста Устилуг у ніч з 11-го на 12-те грудня злодії викрали техніку з комп’ютерного класу.

Клас знаходився на другому поверсі школи. Злочинці проникли на другий поверх по будівельних конструкціях – у школі велися роботи з утеплення фасаду будівлі, - пише Буг.

За попередніми даними, злочинці винесли 12 комп’ютерів та принтер.

На місці інциденту працює поліція, проводяться слідчі дії.

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Теги: школа, крадіжка, Устилуг
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