На Волині злодії «обчистили» школу
Сьогодні, 12:25
Зі школи міста Устилуг у ніч з 11-го на 12-те грудня злодії викрали техніку з комп’ютерного класу.
Клас знаходився на другому поверсі школи. Злочинці проникли на другий поверх по будівельних конструкціях – у школі велися роботи з утеплення фасаду будівлі, - пише Буг.
За попередніми даними, злочинці винесли 12 комп’ютерів та принтер.
На місці інциденту працює поліція, проводяться слідчі дії.
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Клас знаходився на другому поверсі школи. Злочинці проникли на другий поверх по будівельних конструкціях – у школі велися роботи з утеплення фасаду будівлі, - пише Буг.
За попередніми даними, злочинці винесли 12 комп’ютерів та принтер.
На місці інциденту працює поліція, проводяться слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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