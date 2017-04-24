Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв





Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко на своїй сторінці у facebook.



"Зустрічаємо загиблих в 17.00. Цуманське перехрестя", - йдеться у дописі.



Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через деякі причини кортеж затримувався.



Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження



У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня,

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