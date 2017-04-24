Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв
Сьогодні, 13:02
Тіла загиблих на Сході України волинян привезуть у четвер, 12 грудня. Зустрічатимуть Героїв о 17 годині на Цуманському перехресті.
Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко на своїй сторінці у facebook.
"Зустрічаємо загиблих в 17.00. Цуманське перехрестя", - йдеться у дописі.
Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через деякі причини кортеж затримувався.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко на своїй сторінці у facebook.
"Зустрічаємо загиблих в 17.00. Цуманське перехрестя", - йдеться у дописі.
Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через деякі причини кортеж затримувався.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв
Сьогодні, 13:02
У Луцьку із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті
Сьогодні, 12:42
На Волині злодії «обчистили» школу
Сьогодні, 12:25
У Ковелі підвищили ціни на воду
Сьогодні, 12:02