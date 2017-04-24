вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв

Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв
Тіла загиблих на Сході України волинян привезуть у четвер, 12 грудня. Зустрічатимуть Героїв о 17 годині на Цуманському перехресті.

Про це повідомила волонтерка Тетяна Должко на своїй сторінці у facebook.

"Зустрічаємо загиблих в 17.00. Цуманське перехрестя", - йдеться у дописі.

Зауважимо, зі Сходу автомобілі виїхали учора, 11 грудня, у першій половині дня. Проте через деякі причини кортеж затримувався.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти, яке планували на сьогодні, на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, бійці, Герої, Волинь, кортеж, тіла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв
Сьогодні, 13:02
У Луцьку із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті
Сьогодні, 12:42
На Волині злодії «обчистили» школу
Сьогодні, 12:25
На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув молодий чоловік
Сьогодні, 12:18
У Ковелі підвищили ціни на воду
Сьогодні, 12:02
Схожі новини
Небесний легіон: волинянин змінив прокурорське крісло на війну Небесний легіон: волинянин змінив прокурорське крісло на війну
24 квітень, 2017, 19:24
Померла волонтерка, громадська діячка з Волині Померла волонтерка, громадська діячка з Волині
11 грудень, 18:51
Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
11 грудень, 17:53
Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів
10 грудень, 23:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, коли прибуде на Волинь кортеж з тілами загиблих Героїв
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку із 19 грудня не можна буде розраховуватися готівкою у громадському транспорті
Сьогодні, 12:42
 0
На Волині злодії «обчистили» школу
Сьогодні, 12:25
 0
На Рівненщині через вибух на підприємстві загинув молодий чоловік
Сьогодні, 12:18
 0
У Ковелі підвищили ціни на воду
Сьогодні, 12:02
 0
Медіа
відео
1/8