вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО

Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
У Луцьку віддали останню шану загиблим на Сході військовослужбовцям 14-ї ОМБр Сергію Сироті та Андрію Войтовичу.

Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня. Спочатку волиняни зустріли загиблих на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».

Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.

Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО


Молитву за упокій душі загиблих українських воїнів на Театральному майдані звершив головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП Михайло Бучак.

Лучани із квітами та лампадками прийшли попрощатися із воїнами-волинянами. Далі ж траурний кортеж вирушив у Рожищенський район, де загиблих чекають рідні.

Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.

Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».

У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.

Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прощання, Сергій Сирота, Андрій Войтович, Луцьк, Герої, загибель, АТО, війна, ООС, Театральний майдан
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*
Сьогодні, 19:50
ЗНО для вчителів стане обов'язковим
Сьогодні, 19:40
Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Сьогодні, 19:36
У волинського поліцейського під час обшуку вдома знайшли велику партію психотропів
Сьогодні, 19:28
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
11 грудень, 17:53
У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами
10 грудень, 12:59
Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині Стали відомі імена загиблих на Донбасі воїнів з Волині
10 грудень, 11:03
Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями Для лучан створили пам'ятку з правилами поведінки під час прощання з Героями
25 серпень, 2018, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Андріївські ворожіння: як дівчата долю передбачають
Сьогодні, 20:42
 0
18-річній дівчині з Ковеля куплять житло
Сьогодні, 20:17
 0
Порошенко пояснив, чому ЄС підтримала закон про особливий статус Донбасу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Арена розваг «GeneratorCity» запрошує охочих у професійну «Школу роллера»*
Сьогодні, 19:50
 0
Медіа
відео
1/8