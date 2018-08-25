Луцьк попрощався із воїнами Сергієм Сиротою і Андрієм Войтовичем. ФОТО
Сьогодні, 19:36
У Луцьку віддали останню шану загиблим на Сході військовослужбовцям 14-ї ОМБр Сергію Сироті та Андрію Войтовичу.
Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня. Спочатку волиняни зустріли загиблих на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.
Молитву за упокій душі загиблих українських воїнів на Театральному майдані звершив головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП Михайло Бучак.
Лучани із квітами та лампадками прийшли попрощатися із воїнами-волинянами. Далі ж траурний кортеж вирушив у Рожищенський район, де загиблих чекають рідні.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
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Тіла Героїв привезли на Волинь надвечір 12 грудня. Спочатку волиняни зустріли загиблих на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
Зустріти траурний кортеж із тілами воїнів-земляків приїхали побратими, волонтери, священники й просто небайдужі та вдячні за мир волиняни.
Молитву за упокій душі загиблих українських воїнів на Театральному майдані звершив головний військовий капелан Волинської єпархії УПЦ КП Михайло Бучак.
Лучани із квітами та лампадками прийшли попрощатися із воїнами-волинянами. Далі ж траурний кортеж вирушив у Рожищенський район, де загиблих чекають рідні.
Нагадаємо, двоє волинян – молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження, солдат Сергій Сирота, 1997 року народження та рівнянин – молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження загинули 9 грудня при виконанні бойових завдань у районі села Золоте Луганської області.
Раніше планували, що відспівування загиблих відбудеться і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Похоронять військовослужбовців завтра, 13 грудня, у селах Квітневе та Щурин Рожищенського району. Із Віктором Пруським прощатимуться у Рівному за адресою: вул. Д. Галицького, 4. Поховають Героя на Алеї Героя на кладовищі «Нове».
У зв'язку з похованням Андрія Войтовича та Сергія Сироти на території Волинської області 12 грудня, оголосили днем жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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