На Волині 26 релігійних громад офіційно приєдналися до ПЦУ

У Волинській ОДА зареєстрували зміни в статутах релігійних громад.Про це йдеться у розпорядженні голови облдержадміністраціївід 11 грудня.Зміни до статутів громад зареєстрували відповідно до статей 8 і 14 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон) та розглянувши заяви віруючих громадян і уповноважених представників релігійних громад та у зв’язку з зміною підлеглості.Офіційно до Православної Церкви України приєдналися 26 громад з Луцька та Волинської області, які раніше були у підпорядкуванні УПЦ (МП), УПЦ (КП) і УАПЦ:1) «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви – Київського патріархату» с.Промінь Луцького району.2) «Релігійна громада Преподобного Іова Почаївського Української православної церкви Київського патріархату» м.Луцьк.3) «Релігійна громада Святителя Іоана Золотоустого Української православної церкви Київського патріархату в м.Луцьку».4) «Релігійна громада Ікони Холмської Божої Матері» Української православної церкви Київського патріархату м.Луцьк.5) «Релігійна громада Воскресіння Христового Української православної церкви Київського патріархату у м.Луцьк».6) «Релігійна громада Волинської ікони Божої Матері Української православної церкви Київський патріархат м.Луцька».7) «Релігійна громада апостола і євангелиста Івана Богослова Української православної церкви Київського патріархату м.Луцьк».8) «Релігійна громада св. Михаїла Української православної церкви Київського патріархату» м.Луцьк.9) «Релігійна громада Ікони Божої Матері Всецариця Української православної церкви Київського патріархату м.Луцьк Волинська область».10) «Релігійна громада Введення у храм Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату м.Луцька».11) «Релігійної організації «Собор Успіння Пресвятої Богородиці» Української православної церкви Київського патріархату» м.Луцьк».12) «Релігійна громада святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії Української православної церкви – Київський патріархат» м.Луцьк.13) «Релігійна громада Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату м.Луцьк».14) «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Української православної церкви Київського патріархату м.Луцька».15) «Релігійна громада Ікони Божої Матері Всецариця Української православної церкви Київського патріархату м.Луцьк Волинська область».16) «Релігійна громада Святої Великомучениці Катерини Української православної церкви Київського патріархату» м.Луцьк.17) «Свято-Феодосіївська громада Української православної церкви Київський патріархат» м.Луцьк.18) «Релігійна громада св. Івана Предтечі Української православної церкви Київського патріархату» м.Луцьк.19) «Релігійна громада Благовіщення Пресвятої Богородиці Української православної церкви – Київський патріархат» м.Луцьк.20) «Релігійна громада Святого Миколая Української православної церкви-Київський патріархат у м.Луцьку»21) «Свято-Пантелеймонівська релігійна громада Української православної церкви – Київський патріархат» м.Луцьк.22) «Релігійна громада Великомученика Юрія Переможця Української православної церкви Київського патріархату м.Луцька».23) «Релігійна громада Святого Духа Української автокефальної православної церкви» с.Великий Омеляник Луцького району.24) «Свято-Іовська релігійна громада Української православної церкви» с.Борисковичі Горохівського району.25) «Свято-Георгіївська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Кутрів Горохівського району Волинської області».26) «Свято-Преображенська громада Української православної церкви» с.Бистровиця Горохівського району.Голова ОДА доручив управлінню культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації у встановленому порядку оформити і видати реєстраційні документи заявникам.