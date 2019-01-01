«Між Україною та Росією розпочався діалог», - Зеленський

Президент Українивідчув, що між Україною та Росією розпочався діалог.Про це Глава держави заявив під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН."Я точно зрозумів, що у нас (з РФ - ред.) розпочався діалог. Ми будемо домовлятися",- сказав Зеленський.Він додав, що для того, щоб завершити війну, необхідно розмовляти.Крім того, український лідер відзначив підтримку канцлера Німеччинита президента Франції"Я відчував потужну підтримку з боку Німеччини, пані Меркель, і з боку Франції. Я дуже вдячний їм",- сказав Зеленський.