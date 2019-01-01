Волинянин знайшов у себе на городі мертвого чоловіка
Сьогодні, 08:56
У селі Підбереззя Горохівського району чоловік знайшов на городі неподалік дороги неживого чоловіка. Ним виявився 54-ий житель села.
Про це повідомляє "Волинь нова".
Зазначають, що чоловік проживав сам. Хоч і міг випити чарку, зате нікому не дошкуляв, бо мав добру вдачу.
Того фатального вечора ходив до родича, та вдома його не застав, бо той працював у нічній зміні. Коли ж повертався – впав. Кажуть, смерть настала близько 24 години. Додому чоловік не дійшов кілька метрів.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє "Волинь нова".
Зазначають, що чоловік проживав сам. Хоч і міг випити чарку, зате нікому не дошкуляв, бо мав добру вдачу.
Того фатального вечора ходив до родича, та вдома його не застав, бо той працював у нічній зміні. Коли ж повертався – впав. Кажуть, смерть настала близько 24 години. Додому чоловік не дійшов кілька метрів.
Зображення ілюстративне
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