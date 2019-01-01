Залишилися без маршруток: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 09:29
З 11 грудня жителі вулиці Чернишевського у Луцьку, а також прилеглих до неї вулиць залишились зовсім без транспортного сполучення.
Про це у петиції повідомила лучанка Людмила Гапяк.
«Через відсутність можливості дістатися до роботи, навчальних закладів, лікарні ринку і т.д. (соціальною інфраструктурою район майже не забезпечений), жителі цього мікрорайону просять терміново забезпечити їх транспортним сполученням», - йдеться у петиції.
На те, аби її підписати, лучани мають 14 днів від 12 грудня. Станом на 9:20 13 грудня петицію підписали лише 5 людей.
Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком.
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Про це у петиції повідомила лучанка Людмила Гапяк.
«Через відсутність можливості дістатися до роботи, навчальних закладів, лікарні ринку і т.д. (соціальною інфраструктурою район майже не забезпечений), жителі цього мікрорайону просять терміново забезпечити їх транспортним сполученням», - йдеться у петиції.
На те, аби її підписати, лучани мають 14 днів від 12 грудня. Станом на 9:20 13 грудня петицію підписали лише 5 людей.
Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А терористів перевізників назавжди відсторонити від конкурсів на перевезення!!
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