Залишилися без маршруток: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом





Про це у Людмила Гапяк.



«Через відсутність можливості дістатися до роботи, навчальних закладів, лікарні ринку і т.д. (соціальною інфраструктурою район майже не забезпечений), жителі цього мікрорайону просять терміново забезпечити їх транспортним сполученням», - йдеться у петиції.



На те, аби її підписати, лучани мають 14 днів від 12 грудня. Станом на 9:20 13 грудня петицію підписали лише 5 людей.



Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 грудня жителі вулиці Чернишевського у Луцьку, а також прилеглих до неї вулиць залишились зовсім без транспортного сполучення.Про це у петиції повідомила лучанка«Через відсутність можливості дістатися до роботи, навчальних закладів, лікарні ринку і т.д. (соціальною інфраструктурою район майже не забезпечений), жителі цього мікрорайону просять терміново забезпечити їх транспортним сполученням», - йдеться у петиції.На те, аби її підписати, лучани мають 14 днів від 12 грудня. Станом на 9:20 13 грудня петицію підписали лише 5 людей.Нагадаємо, з 11 грудня у Луцьку стартувала масштабна робота автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті. З 19 грудня розплатитися за проїз можна буде лише е-квитком.

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