Дощ та мокрий сніг: синоптики озвучили прогноз погоди в Україна на вихідні





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"Завтра в Україні, крім більшості північних та західних областей, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, післязавтра по всій країні пройдуть помірні дощі, в Карпатах зі снігом; в понеділок переважно без опадів, лише у північно-східній частині місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.



Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла; у південній частині вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на вихідних дощитиме, місцями з мокрим снігом. Повітря подекуди прогріється вище 10 градусів тепла.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі."Завтра в Україні, крім більшості північних та західних областей, невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, післязавтра по всій країні пройдуть помірні дощі, в Карпатах зі снігом; в понеділок переважно без опадів, лише у північно-східній частині місцями невеликий дощ", - повідомили синоптики.Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 1-7° тепла; у південній частині вночі 1-6°, вдень 7-12° тепла; у Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла.

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